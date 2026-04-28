Κλείνουν άρον – άρον το “Σπίτι μου ΙΙ” – Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τρεις μήνες νωρίτερα

Συναγερμό έχει σημάνει στις τράπεζες η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να επισπεύσει τον χρόνο για τη συμβασιοποίηση των δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου II», που έρχεται τρεις μήνες σχεδόν νωρίτερα από την αρχική προθεσμία.

Η νέα προθεσμία ορίστηκε για τις 2 Ιουνίου αντί της αρχικής, που ήταν για τα τέλη Αυγούστου, στενεύοντας ασφυκτικά τα χρονικά όρια για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων από την πλευρά όσων έχουν βρει σπίτι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, η επίσπευση υπαγορεύεται από την ανάγκη «να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καταστούν δυνατές η έγκριση της αναθεώρησής του και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων».

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη επιτάχυνση επιβλήθηκε στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τα επενδυτικά δάνεια προς επιχειρήσεις που χορηγούν οι τράπεζες, με την προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των επενδυτικών σχεδίων να μετατίθεται για τα τέλη Ιουνίου – αντί της αρχικής προθεσμίας που έδινε περιθώριο έως τα τέλη Αυγούστου. Και στις δύο περιπτώσεις η επίσπευση αποφασίστηκε ενόψει της αναθεώρησης που θα γίνει στις 4 Μαΐου, με ορατό τον κίνδυνο η χώρα να επιβαρυνθεί με «πέναλτι» ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ για δεσμεύσεις που δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει με βάση τα ορόσημα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Ευγενία Τζώρτζη), μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι το ποσό αυτό θα επιβάρυνε το έλλειμμα και θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα ακόμη και σε ενισχυμένη εποπτεία, «θολώνοντας» την επιτυχία του προγράμματος.

Μιλώντας πρόσφατα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η Ελλάδα θα είναι παράδειγμα για όλες τις χώρες και ότι δεν θα χάσουμε ευρώ». Με βάση πληροφορίες της Καθημερινής, η αισιοδοξία αυτή εδράζεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (pillar assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα της επιτρέψει τη διοχέτευση πόρων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν θα καταφέρουν να απορροφηθούν.

Η νέα προθεσμία της 2ας Ιουνίου δημιουργεί ασφυκτική πίεση σε όσους ενδιαφερομένους έχουν λάβει έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή έχουν βρει το σπίτι που θέλουν να αγοράσουν αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων με τον πωλητή και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας χθες διαβεβαίωσε ότι όσοι έχουν υπογράψει συμβάσεις έως τις 2 Ιουνίου, δεν επηρεάζονται και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε, «μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια αξίας 1,6 δισ. ευρώ, με μέσο όρο δανείου 120,1 χιλιάδες ευρώ». Αρκετοί πάντως από αυτούς –υπολογίζονται σε άνω των 3.000– δεν έχουν ακόμη υπογράψει δανειακή σύμβαση και ο χρόνος που απομένει τρέχει αντίστροφα τόσο για τους ίδιους, ώστε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μεταγραφής του ακινήτου, όσο και για τις τράπεζες προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου.

