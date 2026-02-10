Κλείνουν τα ΕΛΤΑ σε Σοφάδες και Αλμυρό – Καμμιά μεταβολή στον νομό Λάρισας

Στις 20 Φεβρουαρίου θα κλείσουν τα πρώτα 11 καταστήματα των ΕΛΤΑ από τα 150 που θα τερματίσουν τη λειτουργία τους. Κάποια από αυτά θα αντικατασταθούν από υπηρεσίες ΕΛΤΑ Courier και άλλα θα μεταφερθούν μερικώς σε τοπικά σημεία, όπως μίνι μάρκετ.

Στη Θεσσαλία λουκέτο βάζουν τα ΕΛΤΑ σε Σοφάδες Καρδίτσας και Αλμυρό Μαγνησίας.

Λεχαινά Ηλείας, όπου στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη.

Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου στα 600 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο.

Αρχάνες Ηρακλείου, όπου στα 200 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη.

Παραμυθιά Θεσπρωτίας, όπου στα 340 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier.

Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier.

Σοφάδες Καρδίτσας, όπου στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο.

Νεάπολη Λακωνίας, όπου στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier.

Σκάλα Λακωνίας, όπου στα 700 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier.

Αλμυρός Μαγνησίας, όπου στα 540 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier.

Στυλίδα Φθιώτιδας, όπου στα 670 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier.

Η επιλογή των ταχυδρομείων που μπαίνουν πρώτα στο κύμα λουκέτων δεν είναι καθόλου τυχαία. Στις συγκεκριμένες περιοχές λειτουργεί ήδη είτε πρακτορείο είτε κατάστημα της ΕΛΤΑ Courier.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr