Κλείσιμο παραδρόμων και του …λιμανιού του Βόλου αποφάσισε η συνέλευση της Νίκαιας

Χειροτερεύει η κατάσταση στο οδικό δίκτυο καθώς οι αγρότες αποφάσισαν αύριο Δευτέρα να κλείσουν για ένα δίωρο, 5-7 το απόγευμα, τους παράδρομους. Επίσης η σημερινή συνέλευση της Νίκαιας στη Λάρισα αποφάσισε την Τετάρτη να επιχειρήσει να κλείσει το λιμάνι του Βόλου.

«Δεν περνάει η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει δήθεν για εκατομμύρια που μοιράζει. Ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός γιατί ο λαός είναι μαζί μας και δίπλα μας» σημείωσε εισηγητικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Ξεκαθάρισε πως «είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον αγώνα να τον πάμε μέχρι τέλους». Έτσι, μέσα σε μαχητικό κλίμα και με την ορμή των χιλιάδων τρακτέρ, των δεκάδων μπλόκων που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, αποφασίστηκε η κλιμάκωση του αγώνα με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 5:30 μ.μ., οι αγρότες καλούν σε συγκέντρωση στο μπλόκο όλα τα σωματεία και τους φορείς του νομού Λάρισας.

