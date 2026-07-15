Κλειστά σπίτια, τα περισσότερα εκτός του προγράμματος «Ανακαινίζω» – Η σχετική πλατφόρμα αδυνατεί να τα αναγνωρίσει

Εκτός «νυμφώνος» έχουν μείνει τα κλειστά σπίτια που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών της πλατφόρμας (anakainisi. apps.gov.gr), που μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταστεί εφικτό να επιλυθούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διαμαρτυρίες ενδιαφερομένων ιδιοκτητών, είναι ελάχιστα τα κενά ακίνητα που έχουν κριθεί επιλέξιμα μέσω της πλατφόρμας, καθώς η πλατφόρμα δεν τα «βλέπει». Ετσι, δεν μπορεί καν να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Όπως γράφει η Καθημερινή (Νίκος Ρουσάνογλου), το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας αυτής είναι μια εντελώς ανισοβαρής κατανομή ανάμεσα στα ιδιοκατοικούμενα και τα κενά σπίτια, που έχουν κριθεί επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, από τις πάνω από 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, μόλις οι 1.500, δηλαδή μόνο το 3,6%, αφορούν κλειστές κατοικίες.

Για να κριθεί ένα ακίνητο κλειστό, θα πρέπει να έχει δηλωθεί με τον τρόπο αυτό στην ΑΑΔΕ (τουλάχιστον από το 2024 και μετά), ενώ προβλέπεται και περαιτέρω πιστοποίηση μέσω της εμφάνισης πολύ χαμηλής ή και μηδενικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το διάστημα κατά το οποίο είναι δηλωμένο κλειστό. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της αγοράς και μηχανικοί σημειώνουν ότι έχουν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η αυτόματη άντληση στοιχείων. Ετσι, τα ακίνητα που είναι όντως κλειστά δεν εμφανίζονται ως επιλέξιμα και οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα, ώστε να εκδώσουν την απαιτούμενη βεβαίωση ένταξης.

Τεχνική «αστοχία»

Πρόκειται για μια τεχνική «αστοχία», η οποία είναι εν γνώσει των ιθυνόντων και γίνονται προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, δεν είναι και η μόνη, καθώς, όπως ήταν αναμενόμενο, όταν πρωτολειτούργησε η πλατφόρμα στα μέσα Ιουνίου παρατηρήθηκε το γνωστό «μπλακ άουτ». Παρότι αυτό έχει πλέον ξεπεραστεί, τα προβλήματα συνεχίζονται, μια και σε πολλές περιπτώσεις τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των ακινήτων είναι ελλιπή ή λανθασμένα και δεν προβλέπεται η δυνατότητα στον χρήστη να προβεί σε διορθώσεις. Ασφαλώς, αυτό συνδέεται περισσότερο με λάθος του ίδιου του ιδιοκτήτη, καθώς προφανώς δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά ή δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες διορθώσεις και επικαιροποιήσεις στην υποβολή των δηλώσεων Ε9 και Ε2 (myproperty). Παράλληλα, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι ο πολίτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι όντως το ακίνητό του έχει δηλωθεί ως κενό τα τελευταία χρόνια και ότι τα τετραγωνικά, το ποσοστό ιδιοκτησίας και η παλαιότητα είναι απολύτως ακριβή. Ακόμη όμως κι όταν αυτό συμβεί, απαιτούνται μέρες έως ότου ενημερωθεί το σύστημα «Ανακαινίζω», μια και οι αλλαγές δεν εμφανίζονται άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», προβλέπεται ξεκάθαρη κατανομή των πόρων συνολικού ύψους 480 εκατ. ευρώ, με τα 200 εκατ. ευρώ να αφορούν αποκλειστικά κλειστά σπίτια και τα υπόλοιπα 280 εκατ. ευρώ τα υπόλοιπα, κυρίως ιδιοκατοικούμενα ακίνητα. Μάλιστα, ο επιμερισμός των κονδυλίων γίνεται και ανά περιοχή, με αποτέλεσμα ειδικά για τα κλειστά, η Αττική και το Ν. Αιγαίο να λαμβάνουν αθροιστικά μόλις 37,3 εκατ. ευρώ. Παρότι δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα και ασφαλώς και ο μεγαλύτερος αριθμός κλειστών σπιτιών βρίσκεται στο λεκανοπέδιο, εντούτοις δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να είναι μεγαλύτερα και τα ποσά επιδότησης που θα διατεθούν μέσω του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αφορά την παροχή επιδότησης εργασιών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990, ιδιοκατοικούμενα ή κενά. Τα ποσοστά της επιδότησης κυμαίνονται από 70% και φτάνουν μέχρι και 95% για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. πολύτεκνοι κ.λπ.). Το ανώτατο όριο της επιδότησης φτάνει τα 36.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 46.000 ευρώ για τους έγγαμους με δύο παιδιά. Οσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά φτάνουν έως τα 25.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος για τους άγαμους, αλλά και τα 45.000 ευρώ για έγγαμους με δύο παιδιά.

Το 80% της επιδότησης θα πρέπει να αφορά εργασίες ανακαίνισης, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, αλλαγές δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και εργασίες λειτουργικής αναβάθμισης, με ανώτατο επιλέξιμο κόστος 300 ευρώ/τ.μ. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να αφορά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ή αντικατάσταση κουφωμάτων.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Νίκου Ρουσάνογλου στην Καθημερινή)