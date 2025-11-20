Κλειστά 1 στα 5 διαμερίσματα στη Λάρισα – 15.707 κενές κατοικίες

Σχεδόν 120.000 είναι οι κενές κατοικίες στην Αθήνα, περίπου όσο ο συνολικός αριθμός όλων των κατοικιών στην Πάτρα, που αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδας, ενώ πολύ υψηλά ποσοστά παρατηρούνται επίσης και σε άλλες περιοχές της Αττικής, ειδικά στον Πειραιά, αλλά και στους νότιους και δυτικούς δήμους του λεκανοπεδίου, όπου υπάρχει και μεγαλύτερη συγκέντρωση κατοικιών.

Η Βόρεια Αθήνα είναι η μόνη περιφερειακή ενότητα της Αττικής όπου το ποσοστό των κενών κατοικιών παραμένει κάτω από το 20%

Η αποκαλυπτική αυτή εικόνα προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Redataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, αξιοποιώντας στοιχεία από την απογραφή κτιρίων της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι περισσότερες μεγάλες κοινότητες εκτός Αττικής παρουσιάζουν πολύ υψηλά επίπεδα κενών κατοικιών που κυμαίνονται από 24% έως 29%.

Ειδικότερα στη Λάρισα ο αριθμός των κενών κατοικιών ανέρχεται σε 15.707 (ποσοστό 19,8%).

Στους δήμους της περιφέρειας, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, προηγούνται τα Ιωάννινα με 28,8% κλειστά διαμερίσματα, η Χαλκίδα με 28,4% και και ο Βόλος με 26,9%.

Πάντως παρόλο που έχουν δοθεί κάποια κίνητρα από την κυβέρνηση για την επιστροφή κάποιων από τα ακίνητα στην αγορά, δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτό θα συμβεί, λόγω του μεγάλου κόστους που απαιτείται. Σε σχετική μελέτη της, η Εθνική Τράπεζα υπολόγισε ότι έχουν λείψει από την αγορά κεφάλαια ύψους 35 δισ. ευρώ για έργα επισκευής και συντηρήσης κατοικιών πανελλαδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι να υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 κατοικίες έχουν υποβαθμιστεί σήμερα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι μη κατοικήσιμες και ως εκ τούτου εκτός αγοράς.

