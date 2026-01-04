Κλειστό το FIR Αθηνών: Πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες εμποδίζει τις πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων με αποτέλεσμα να κλείσει και το FIR Αθηνών.

Από τις 09:35 το πρωί της Κυριακής (04.01.2026) καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις των αεροπλάνων από και προς όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας, λόγω του τεχνικού προβλήματος που εμποδίζει την επικοινωνία των πιλότων με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Μέχρι στιγμής και μετά δυσκολίας, -αφού έκλεισε το FIR Αθηνών- εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/el-venizelos.mp4

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ για το σοβαρό ζήτημα.

Οι αρμόδιες αρχές αναζητούν λύσεις και ήδη έχουν έρθει σε επικοινωνία με την COSMΟΤΕ για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η δυσλειτουργία στις επικοινωνίες καθιστά αδύνατη την ασφαλή διαχείριση των πτήσεων.

Όσες πτήσεις βρίσκονται ήδη στον αέρα θα πρέπει να προσγειωθούν «χειροκίνητα», δηλαδή χωρίς τη χρήση των αυτόματων τεχνικών συστημάτων.