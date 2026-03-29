Κοινωνική Αντιπαροχή: Eρχονται νέες κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο στη Λάρισα

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθούν οι δύο πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής της κοινωνικής αντιπαροχής, που «ξεκλειδώνει» προσιτές κατοικίες για χιλιάδες δικαιούχους.

Σύμφωνα με το insider.gr η πρώτη ΚΥΑ αφορά τη διαδικασία και τους όρους της αντιπαροχής, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τα πρώτα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τη ΔΥΠΑ.

«Μέσα από την πολιτική της κοινωνικής αντιπαροχής ενεργοποιούνται ακίνητα που έμεναν αναξιοποίητα για χρόνια και ενισχύεται ο θεσμός της κοινωνικής κατοικίας. Τα πρώτα ακίνητα που θα δημοπρατηθούν βρίσκονται στην Παιανία, στις Σέρρες, στη Λάρισα και στην Πάτρα. Πρόκειται για μικρότερης έκτασης κτίρια που υπάρχουν ήδη στο κέντρο των αστικών ιστών και παρέμεναν λιμνάζοντα για πολύ καιρό» ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τη διενέργεια των διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής έχει αναλάβει το Υπερταμείο, με την εκπόνηση των οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη των τευχών των διαγωνισμών και την υποστήριξη της διαδικασίας έως την υπογραφή των συμβάσεων.

Πώς λειτουργεί η Κοινωνική Αντιπαροχή