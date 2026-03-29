Κοινωνική Αντιπαροχή: Eρχονται νέες κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο στη Λάρισα

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθούν οι δύο πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής της κοινωνικής αντιπαροχής, που «ξεκλειδώνει» προσιτές κατοικίες για χιλιάδες δικαιούχους.
Σύμφωνα με το insider.gr η πρώτη ΚΥΑ αφορά τη διαδικασία και τους όρους της αντιπαροχής, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τα πρώτα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τη ΔΥΠΑ.
«Μέσα από την πολιτική της κοινωνικής αντιπαροχής ενεργοποιούνται ακίνητα που έμεναν αναξιοποίητα για χρόνια και ενισχύεται ο θεσμός της κοινωνικής κατοικίας. Τα πρώτα ακίνητα που θα δημοπρατηθούν βρίσκονται στην Παιανία, στις Σέρρες, στη Λάρισα και στην Πάτρα. Πρόκειται για μικρότερης έκτασης κτίρια που υπάρχουν ήδη στο κέντρο των αστικών ιστών και παρέμεναν λιμνάζοντα για πολύ καιρό» ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
Τη διενέργεια των διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής έχει αναλάβει το Υπερταμείο, με την εκπόνηση των οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη των τευχών των διαγωνισμών και την υποστήριξη της διαδικασίας έως την υπογραφή των συμβάσεων.
Πώς λειτουργεί η Κοινωνική Αντιπαροχή
- Ο ιδιώτης ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη/ανακατασκευή ακινήτων σε δημόσια γη.
- Το 30% των παραγόμενων διαμερισμάτων επιστρέφει στο Δημόσιο για κοινωνική μίσθωση, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στην αγορά. Έτσι αυξάνεται άμεσα η προσφορά κατοικίας, με αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων δημόσιων ακινήτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες.
- Οι κατοικίες με προσιτό μίσθωμα θα διατίθενται σε νέους, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, ζευγάρια με ένα άτομο που έχει αναπηρία.
- Οι δικαιούχοι κοινωνικών κατοικιών, θα επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ, με βάση κοινωνικά κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά, θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το εισόδημα, η περιουσιακή και η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία τέκνων των δικαιούχων και η τυχόν ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας.
- Το υπουργείο μελετά τη διεύρυνση των δικαιούχων και σε πολίτες που είναι «στεγαστικά ευάλωτοι», το εισόδημά τους δηλαδή δεν τους επιτρέπει να καταβάλουν τα υψηλά ενοίκια της αγοράς. Ακόμη και αν δεν συγκαταλέγονται στους ευάλωτους με τη στενή έννοια του όρου (να λαμβάνουν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ), δίνουν το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους για τη στέγαση.
- Το κοινωνικό μίσθωμα θα είναι αρκετά χαμηλότερο από τα ενοίκια της αγοράς καθώς θα καθορίζεται με βάση το εισόδημα του ενοικιαστή, την αξία του ακινήτου (με βάση την εκάστοτε περιοχή) ή και τα δύο μαζί, όπως γίνεται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Δεν θα το ορίζει ο κατασκευαστής, ωστόσο θα το εισπράττει, εξασφαλίζοντας με αυτό το αντίτιμο την συντήρηση των κατοικιών, ώστε να διατηρείται η αξία τους και να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των ενοίκων.
- Για τον λόγο αυτό στο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα διαχείρισης των κοινωνικών κατοικιών να ανατίθεται σε ιδιώτη, στο πλαίσιο της σύμβασης Κοινωνικής Αντιπαροχής. Θα του παραχωρείται δηλαδή η εκμετάλλευση και η φροντίδα του ακινήτου, είτε είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, είτε άλλος ιδιώτης (κατόπιν διαγωνισμού). Στη διαχείριση αυτή, θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες τακτικής συντήρησης και επισκευών, έτσι ώστε το απόθεμα κοινωνικών κατοικιών να παραμένει σε καλή κατάσταση και να μπορεί να επαναδιατεθεί σε νέους δικαιούχους.
- Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 10ετής με δυνατότητα εξαγοράς μέρους των κοινωνικών κατοικιών μετά από 10 χρόνια («rent to own»). Το βασικό ποσοστό που ανήκει στο Δημόσιο (τουλάχιστον το 30%) θα παραμένει πάντα στην κυριότητά του για χρήση κοινωνικής κατοικίας.