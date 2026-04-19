Κοινωνικός Τουρισμός: Στους προορισμούς με έως 12 διανυκτερεύσεις ο Νομός Λάρισας

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών περιόδου 2026-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 300.000.

Ο Νομός Λάρισας είναι ανάμεσα στις περιοχές που οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν για να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις, που είναι και το μεγαλύτερο δυνατόν διάστημα.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

-των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και

-των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

