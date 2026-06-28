Κολυδάς: Κορυφώνεται η ζέστη τέλη Ιουνίου – Στη Λάρισα οι υψηλότερες τιμές

Με καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα κυλήσει το επόμενο δεκαπενθήμερο ο καιρός με την ζέστη στη χώρα μας να κορυφώνεται στα τέλη του Ιουνίου μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει ότι θα υπάρχει αρκετή ζέστη στην Ελλάδα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Λάρισα.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος αναφερόμενος για το πώς θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, τονίζει ότι αμέσως μετά την κορύφωση της ζέστης στις αρχές Ιουλίου, στη συνέχεια τα προγνωστικά δείχνουν ήπια αποκλιμάκωση, χωρίς ουσιαστική αλλαγή εποχής.

Κολυδάς: Τα προγνωστικά του επόμενου 15μερου









«Το επόμενο 15ήμερο διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η ζέστη κορυφώνεται στα τέλη Ιουνίου και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις υψηλότερες τιμές σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στη συνέχεια διαφαίνεται ήπια αποκλιμάκωση, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή εποχής.

Ο υετός παραμένει περιορισμένος στις νότιες και δυτικές περιοχές, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πιθανές βροχές ή τοπική αστάθεια εντοπίζεται στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Καβάλα και δευτερευόντως σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα».

Πηγή: cnn.gr