Κοντά στα 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης στη Λάρισα – Τα μέτρα που εξετάζονται

Η τιμή της βενζίνης στην ελληνική αγορά πλησιάζει πλέον το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, καθώς η διεθνής άνοδος των τιμών πετρελαίου αρχίζει να μεταφέρεται σταδιακά και στην αντλία. Σύμφωνα με τα σημερινά διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,92 ευρώ το λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ήδη από τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό η τιμή να «πατήσει» τα 2 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο κίνησης το οποίο κινείται ανοδικά, κοντά στα 1,90 ευρώ και έχει σημειώσει αύξηση 35% μέσα σε μια εβδομάδα.

Στο νομό Λάρισας η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 1,899 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 1,896 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,481 ευρώ το λίτρο.

Η κυβέρνηση είχε θέσει ένα άτυπο χρονικό περιθώριο περίπου τριών εβδομάδων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα σταθεροποιηθούν κοντά ή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Εφόσον η ανοδική πορεία επιβεβαιωθεί και αποκτήσει διάρκεια, στο τραπέζι βρίσκεται η ενεργοποίηση μέτρων παρόμοιας φιλοσοφίας με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά και ενδεχομένως νέων ή συμπληρωματικών παρεμβάσεων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μεταξύ των εργαλείων που εξετάζονται περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, όπως μηχανισμοί στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις για τα καύσιμα, στα πρότυπα του Fuel Pass που είχε εφαρμοστεί εκείνη την περίοδο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από insider.gr)