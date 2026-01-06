Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου και συναυλία στο ΔΩΛ

Την παράδοση των Θεοφανείων τίμησε ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλώντας το κοινό στη Δεξίωση και Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Ακολούθησε συναυλία της Μικτής χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Καρβούνη, και συνοδεία (πιάνο) της κ.Ιωάννας Σιοπούδη

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβου στηλίτευσε τα γεγονότα του πολέμου ανά τον κόσμο, ευχήθηκε κάθε καλό στην πόλη μας, καλή θητεία στους νέους αντιδημάρχους ενώ αστειεύτηκε με τον Δήμαρχο για την Γιάννουλη αφού ο νεαρός Ραφαήλ Νικολάου που έπιασε τον Σταυρό είναι από την περιοχή θεωρώντας το τύχη αναρωτήθηκε ποια είναι τα σχέδια για την περιοχή.

Αναγέννηση και Ελπίδα ευχήθηκε ο Θανάσης Μαμάκος, σεβασμός προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον,συλλογική ευθύνη με πίστη και αφοσίωση για ένα καλύτερο αύριο στην πόλη.

kosmoslarissa.gr

foto tinealarissa.gr