Κορυφαίοι καλλιτέχνες το καλοκαίρι στη Θεσσαλία – Βραβεύτηκαν επιφανείς Λαρισαίοι

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε σήμερα το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, το πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων για το 2026, σκιαγραφώντας τον πολιτιστικό προγραμματισμό που σχεδιάζεται για τη νέα χρονιά, ο οποίος στοχεύει σταθερά στην ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλίας, μέσα από δράσεις που αναπτύσσονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη σημαντική πρωτοβουλία της Πρόσκλησης Νο 39 «Σύγχρονος Πολιτισμός» του ΕΣΠΑ, μέσα από την οποία χρηματοδοτούνται νέες πολιτιστικές δράσεις και θεσμοί σε όλη τη Θεσσαλία.

Οι ετήσιες πολιτιστικές δράσεις της Περιφέρειας επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό πολιτιστικό πρόγραμμα που θα συνδέει τον σύγχρονο πολιτισμό με τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην γεωγραφική ισορροπία, τη συμμετοχή των πολιτών και την πολιτιστική εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές δράσεις, αφιερώματα ιστορικής μνήμης και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις, κοινότητες και ιδιαίτερους χώρους της Θεσσαλίας, με στόχο την πρόσβαση του κοινού στον πολιτισμό χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς.

Μετά την παρουσίαση του προγραμματισμού για το 2026 ακολούθησε η βράβευση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών, οι οποίοι με το έργο και τη διαδρομή τους έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της Θεσσαλίας και της χώρας και πιο συγκεκριμένα των κ.κ. Κώστα Λάνταβου, ιατρού και ποιητή, Νίκου Παπαθεοδώρου, ιστοριοδίφη και συλλέκτη, Χρήστου Παπανικολάου, εικαστικού, Βεατρίκης (Μπέττυ) Σαΐας – Μαγρίζου, συγγραφέα.

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού τιμητικής βράβευσης προσωπικοτήτων του πολιτισμού που θεσμοθετείται για πρώτη φορά φέτος στα πλαίσια της πολιτιστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάδειξη ανθρώπων που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλίας και την ενίσχυση του δημόσιου διάλογου γύρω από τον πολιτισμό.

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας τόνισε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας αγαπάει και στηρίζει τον Πολιτισμό,επενδύοντας εξίσου στις υποδομές όσο και στις πολιτιστικές δράσεις. «Θα αναφερθώ ενδεικτικά στην ολοκλήρωση των έργων στο ΟΥΗΛ και στο αρχαίο θέατρο καθώς και στο ΕΣΠΑ 39, ένα πρόγραμμα μοναδικό στην Ελλάδα, με το οποίο χρηματοδοτούμε (πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο) πολιτιστικούς φορείς για να παράξουν ενεργό Πολιτισμό – δήμους, ΑΜΚΕ και φυσικά και τις δικές μας δράσεις. 31 φορείς χρηματοδοτούνται για μια πενταετία, με μεγάλα ποσά, αλλάζοντας τον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμούκ. Βασίλης Σίμος, με αφορμή την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Πολιτισμού, ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του λέγοντας χαρακτηριστικά «Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για μένα ευθύνη, αλλά και δέσμευση.Ο πολιτισμός δεν είναι μια απλή διοικητική αρμοδιότητα. Είναι η ψυχή του τόπου μας».Αναφερόμενος στον προγραμματισμό του 2026 τόνισε ότι πρόκειται για «Ένα πρόγραμμα πολυθεματικό και δυναμικό, που περιλαμβάνει φεστιβάλ, εικαστικές και θεατρικές δράσεις, συναυλίες, αφιερώματα, τιμητικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας.Το όραμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι σαφές:Ένας πολιτισμός εξωστρεφής, ανοιχτός, χωρίς αποκλεισμούς. Ένας πολιτισμός που απευθύνεται σε όλους και δίνει τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στους πολίτες, γιατί η πρόσβαση στον πολιτισμό είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο».

Συναυλίες

Χαιρετισμό απηύθυνε ο συνθέτης και ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτισμού κ. Γιώργος Ανδρέου, ο οποίος και επιμελήθηκε τον προγραμματισμό των πολιτιστικών δράσεων για το 2026 και αναφέρθηκε σε κάποια από τα ονόματα που θα παρελάσουν το φετινό καλοκαίρι από τη Θεσσαλία, όπως ο Χρ. Θηβαίος, η ΆλκηστιςΠρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, η Μελίνα Ασλανίδου, οι Πυξ Λαξ, ο Πάνος Βλάχος, η Μελίνα Κανά, ο Παύλος Παυλίδης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Φωτεινή Βελεσιώτου με την Αναστασία Μουτσάτσου, ο Μίλτος Πασχαλίδης και πολλοί ακόμη καταξιωμένοι ερμηνευτές.

Οι πολιτιστικές δράσεις αποτελούν για τη Θεσσαλία σημαντικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής, εξωστρέφειας και τοπικής ανάπτυξης, ενώ η ελεύθερη πρόσβαση σε πολλές από αυτές ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και συμβάλλει στην προσέλκυση επισκεπτών από άλλες περιοχές της χώρας και προς την κατεύθυνση αυτή δουλεύει συστηματικά η ομάδα του πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αποτελείται από τους κ.κ. Γιώργο Ανδρέου, Κυριακή Σπανού, Αλέξανδρο Ζουριδάκη, Ευφροσύνη Τεντόμα, στελέχη και συνεργάτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Οι βραβεύσεις

Η ειδική σύμβουλος πολιτισμού της Περιφέρειας κα Κυριακή Σπανού, έκανε την παρουσίαση των τιμώμενων προσώπων.

Ο Δημ. Κουρέτας αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση από την Περιφέρεια της βράβευσης κάθε χρόνο (την ημέρα της ανακοίνωσης του πολιτιστικού μας προγράμματος) σημαντικών Θεσσαλών που έχουν διακριθεί στον Πολιτισμό και τις Τέχνες λέγοντας ότι « Η Περιφέρεια – κι εγώ προσωπικά – τιμούμε τους Θεσσαλούς δημιουργούς που έχουν με το έργο τους συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας όχι μόνο της Θεσσαλίας αλλά κι ολόκληρης της Ελλάδας».

Τα τιμώμενα πρόσωπα ευχαρίστησαν την Περιφέρεια και τον Δημ. Κουρέτα για την ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο τους.

Ο κ. Λάνταβος αναφερόμενος στον σημαντικό θεσμό των βραβεύσεων που καθιερώνει η Περιφέρεια, σημείωσε ότι η σπουδαιότητα του προέρχεται από την πραγματική έγνοια της Περιφερειακής Αρχής για τον δημιουργό και το έργο του.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαθεοδώρου επαίνεσε τις ανυστερόβουλες δράσεις της Περιφέρειας στον τομέα του Πολιτισμού και αναφέρθηκε στο όραμά του που είναι η δημιουργία του Μουσείου Πόλης, στο οποίο θα χαρίσει την προσωπική του συλλογή.

Ο κ. Παπανικολάου υποστήριξε ότι θα κρατήσει τη σημερινή τιμή ως μία ξεχωριστή μέρα στη ζωή του, ενώ σχολιάζοντας την τρέχουσα επικαιρότητα είπε ότι «η τέχνη είναι η ασπίδα του ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του και με αυτή τη λογική μπορεί να γίνει η ασπίδα απέναντι στον πόλεμο».

Τέλος η κ. Μαγρίζου, εμφανώς συγκινημένη σχολίασε ότι σήμερα συνειδητοποιεί ότι εκπλήρωσε την υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα της, να κάνει ό,τι μπορεί για να μην ξεχαστεί το Ολοκαύτωμα.

Πανό από Ρουβίκωνα στη Λάρισα για Κουρέτα

Στο μεταξύ, μέλη του Ρουβίκωνα προχώρησαν σε ανάρτηση πανό στη Δημοτική Πινακοθήκη στη Λάρισα, αναδεικνύοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλία τρία χρόνια μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel, αλλά και τις ευθύνες που – όπως καταγγέλλουν – παραμένουν ατιμώρητες.

Στην παρέμβασή τους συνδέουν τις πλημμύρες, την εγκατάλειψη των αντιπλημμυρικών έργων και πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα με ευρύτερες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρε:

Σεπτέμβριος 2023. Η Θεσσαλία πλήττεται από την κακοκαιρία Daniel.

17 επίσημα καταγεγραμμένοι θάνατοι, χιλιάδες ζώα σκοτωμένα, χωριά εξαφανισμένα κάτω από τη λάσπη και αναρίθμητες περιουσίες κατεστραμμένες. Για ακόμη μία φορά, κυβέρνηση και Περιφέρεια όχι μόνο δεν είχαν προνοήσει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, αλλά άφησαν τον κόσμο έρμαιο στην τύχη του, χωρίς καν να προειδοποιήσουν για το κακό που θα ερχόταν.

Τρία χρόνια μετά, η Θεσσαλία παραμένει ανοχύρωτη. Τα έργα της Περιφέρειας δεν είναι ικανά να προστατέψουν ούτε από μια απλή βροχή περιοχές που πλημμυρίζουν ξανά και ξανά. Η κλιματική κρίση και οι αλλαγές στο μικροκλίμα της Θεσσαλίας, που οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα, φέρνουν καταστροφικές και ανεξέλεγκτες πλημμύρες σε περιοχές που δεν έχουν ορθοποδήσει ποτέ από τον Daniel. Η Περιφέρεια υπόσχεται έργα-μακέτες σε κατοίκους απελπισμένους και, όταν η ευθύνη χτυπά την πόρτα, το μπαλάκι της ευθύνης πετιέται από την Περιφέρεια στο Υπουργείο. Ο περιφερειάρχης είναι γνωστός άλλωστε για τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Απλώς ας μην ξεχνά ότι η υγεία και το περιβάλλον δεν είναι μπορεί να γίνονται ούτε πεδίο επικοινωνιακών πομφόλυγων ούτε βορά αδηφάγων κορακιών του μεγάλου κεφαλαίου και της ντόπιας κοτζαμπάσικης κλίκας.

Στα ποτάμια Ενιππέα, Σοφαδίτη και Καλλεντζή, που έπνιξαν τις περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση. Και ο Πηνειός, στον οποίο καταλήγουν οι τρεις ποταμοί, συνεχίζει να υπερχειλίζει, καθώς δεν έχει γίνει διαπλάτυνση ούτε βαθύς καθαρισμός. Τα παρακάρλια χωριά (γύρω από τη λίμνη Κάρλα) ακόμη υποφέρουν και γέφυρες σε κομβικά σημεία παραμένουν γκρεμισμένες.

Και ερχόμαστε τώρα στο εργοδοτικό έγκλημα της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, όπου πέντε εργάτριες δολοφονήθηκαν, επειδή εδώ και τόσα χρόνια δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος, και η ευθύνη πάει να μετατοπιστεί σε έναν υδραυλικό που έκανε δήθεν τους ελέγχους. Το ίδιο μοτίβο όπως και στο κρατικό-καπιταλιστικό έγκλημα των Τεμπών, όπου ο σταθμάρχης έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος.

Να είμαστε ξεκάθαροι: τα εργατικά «ατυχήματα», τα «φονικά» καιρικά φαινόμενα και όλα όσα αφορούν την τάξη μας και το σύνολο της κοινωνίας έχουν πολιτική ευθύνη. Η Περιφέρεια και το Υπουργείο είναι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί για τις δολοφονίες και τις καταστροφές αυτές. Η διαπλοκή και η διαφθορά γίνεται με δική τους γνώση και ανοχή. Και αυτές οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα.

Δεν μας λέει τίποτα το γεγονός ότι η Περιφέρεια το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί ελέγχους για ακόμη μια φορά «κατόπιν εορτής».

Αυτό που μας λέει όμως πολλά είναι η spinoff εταιρεία του Περιφερειάρχη και το πώς συνδέεται με τον Παπαστεργίου και τον Τζιωρτζιώτη.

ΚΡΑΤΟΣ – ΜΑΦΙΑ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ρουβίκωνας