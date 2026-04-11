Κορυφώνεται η κίνηση στη Λάρισα – Ψώνια της τελευταίας στιγμής για το Πάσχα

Μεγάλο Σάββατο σήμερα και η τοπική αγορά θα κινηθεί σε καθαρά πασχαλινούς ρυθμούς.

Οσοι καταναλωτές σπεύσουν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής καλό είναι να γνωρίζουν ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά 09:00 με 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ από τις 08:00 έως τις 18:00 ή τις 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η Κυριακή του Πάσχα (12/4) και η Δευτέρα του Πάσχα (13/4) είναι επίσημες αργίες και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η αγορά θα επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς από την Τρίτη 14 Απριλίου.

kosmoslarissa.gr