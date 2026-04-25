Κουρέτας από Δελφούς: Δεν μοιράζουμε τα χρήματα ως «χαρτζιλίκι» για να εξασφαλίσουμε ψήφους

Η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού των Περιφερειών, οι πολιτικές που αξιοποιούν τους χρηματικούς πόρους και ενεργοποιούν τις τοπικές δυναμικές ώστε να η παραγόμενη αξία να προσελκύει επενδύσεις και να συγκρατεί το ανθρώπινο κεφάλαιο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην αρχή της εισήγησης του διευκρίνισε πως τα χρήματα που παίρνουν οι Περιφέρειες για την έρευνα και την καινοτομία είναι αρκετά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στη Θεσσαλία τα αξιοποιούμε πλήρως και είμαστε ικανοποιημένοι γι αυτό» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Βγάλαμε τις προκηρύξεις και καλέσαμε το τοπικό Πανεπιστήμιο να υποβάλει προτάσεις, τις οποίες ελέγξαμε ως προς την ποιότητα τους με εξωτερικούς συνεργάτες εκτός Θεσσαλίας. Από τις 100 προτάσεις που κατατέθηκαν χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν οι μισές. Την ίδια λογική ακολουθήσαμε και στο κομμάτι των συμπράξεων, όπου είχαμε 120 προτάσεις και χρηματοδοτήθηκαν περίπου 40. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αν λάβει κανείς υπόψη του ότι παγκοσμίως το success rate είναι της τάξης του 5% και εμείς το φτάσαμε σχεδόν στο 30%. Για να το πετύχεις πρέπει να δίνεις τα χρήματα στους τομείς που πρέπει. Όταν στη Θεσσαλία έχουμε το πανευρωπαϊκό παράδοξο να είμαστε πλεονασματικοί στις εξαγωγές μας, οι οποίες κατά 70% αφορούν αγροτικά προϊόντα, ενώ παράλληλα ο τουρισμός της περιοχής αντιστοιχεί μόλις στο 1% της χώρα, είναι ξεκάθαρο σε ποιους τομείς θα πρέπει να επενδύσουμε ως προς την έρευνα. Δεν μοιράζουμε τα χρήματα ως «χαρτζιλίκι» για να εξασφαλίσουμε ψήφους. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω φίλους, αλλά για να κάνω σωστά τη δουλεία. Έχω μάθει να μου δίνουν ένα και εγώ να κάνω δέκα. Παρόλη τη δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούμε μετά τον Daniel, καταφέραμε να είμαστε από τις πρώτες Περιφέρειες που βγάλαμε ερευνητικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο και με συμπράξεις».

Στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στο βασικό στόχο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα επόμενα χρόνια, αναπτύσσοντας τη φιλοσοφία του για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας ως κορυφαίο ζήτημα το νερό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ακόμη και στα έργα της Περιφέρειας στα ποτάμια που κατάφεραν να προσφέρουν να αυξήσουν την υδραυλική ικανότητα σε ποσοστό 40% , από το 14% του 2023 προ του Daniel.