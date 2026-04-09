Κουρέτας από τη λαϊκή αγορά στη Λάρισα: Στηρίζουμε τον μόχθο των παραγωγών και το καλάθι του Θεσσαλού καταναλωτή

Στη λαϊκή αγορά της Λάρισας (Θεοφράστου) βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, πραγματοποιώντας επιτόπια αυτοψία στην κίνηση της αγοράς και συνομιλώντας με παραγωγούς και πολίτες για τις προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου.

Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την εικόνα που επικρατεί στους πάγκους, όπου παρά την αυξημένη προσέλευση λόγω των ημερών, η αγοραστική δύναμη παραμένει περιορισμένη. Σε μια κίνηση συμβολικού αλλά και ουσιαστικού ελέγχου, ο κ. Κουρέτας, υπό την ιδιότητά του και ως Καθηγητής Βιοχημείας, εξέτασε την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, τονίζοντας πως η Θεσσαλική γη παράγει αγαθά υψηλής διατροφικής αξίας που οφείλουμε να προστατεύσουμε.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουρέτας επεσήμανε:

«Βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής που δίνουν τη δική τους μάχη καθημερινά στο χωράφι και στον πάγκο. Είναι εμφανές ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα μεταφορικά πιέζουν τις τιμές. Ως Περιφέρεια, η προτεραιότητά μας είναι διπλή: η στήριξη του εισοδήματος του αγρότη-παραγωγού και η διασφάλιση ότι ο καταναλωτής θα έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα σε δίκαιες τιμές. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας περνά μέσα από τη λαϊκή αγορά».

Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε αναλυτικά για τις τιμές των προιόντων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δομικές παρεμβάσεις που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, ώστε η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας να μην αποτελεί «είδος πολυτελείας».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών με τους εμπόρους και τους πολίτες για τις άγιες ημέρες του Πάσχα.

