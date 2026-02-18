Κουρέτας για Βιολάντα: Καμμία παράβαση στο εργοστάσιο της Λάρισας – πλήρης επιβεβαίωση του kosmoslarissa.gr

Με δηλώσεις του το απόγευμα της Τετάρτης (18/02) στην ΕΡΤ και στην εκπομπή “Update”, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επιβεβαίωσε πλήρως τα ρεπορτάζ του thessaliaeconomy.gr και του kosmoslarissa.gr ότι όλα τα δημοσιεύματα αθηναϊκών Μέσων για την ύπαρξει αδήλωτου υπογείου στην μονάδα της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας .

Αναλυτικά ο περιφερειάρχης είπε για την υπόθεση της Βιολάντα: «από το 2016 υπάρχει το πρόγραμμα Open Business στο οποίο κάθε εταιρεία βάζει με ηλεκτρονικό τρόπο όλες τις άδειές της, για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την πυροπροστασία, την Πολεοδομία, τα πάντα. Η Περιφέρεια ελέγχει αν τα χαρτιά αυτά είναι εντάξει. Δεν πηγαίνει όπως παλιά, με φυσική παρουσία να δει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις» τόνισε ο κ. Κουρέτας, δείχνοντας ουσιαστικά το πρόβλημα της αδυναμίας πραγματοποίησης ελέγχων με φυσική παρουσία ελεγκτών των αρμόδιων υπηρεσιών, σε όλες τις επιχειρήσεις.

«Μέσα στον χρόνο, η Περιφέρεια πραγματοποιεί δειγματοληπτικά ελέγχους σε αρκετές επιχειρήσεις και στο πεδίο, για να διαπιστώσει αν πράγματι είναι σωστά αυτά τα χαρτιά. Οι υπάλληλοι αν δουν ότι τα χαρτιά έχουν κάποιο πρόβλημα, ζητούν διευκρινίσεις από την εταιρεία και αν δεν δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις, γίνεται ανάκληση της άδειας.

Τυπικά, τα χαρτιά στο εργοστάσιο που εξερράγη ήταν εντάξει, σύμφωνα με το Open Business. Στο δεύτερο εργοστάσιο που έκλεισε, δεν ήταν», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Περιφέρεια είχε στείλει υπαλλήλους στο μοιραίο εργοστάσιο, είχαν δει τι συμβαίνει αλλά όπως πρόσθεσε «αυτό είναι σε ανακριτική διαδικασία, το έχει αναλάβει ο εισαγγελέας κι εγώ δεσμεύομαι».

«Στο δεύτερο εργοστάσιο έγινε η ίδια διαδικασία -μετά την τραγωδία- κι επειδή διαπιστώθηκαν κάποιες παραλήψεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις κι επειδή δεν δόθηκαν έγινε ανάκληση της άδειας, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και σε άλλα 60 που λειτουργούν με υγραέριο, οι έλεγχοι έγιναν με δική μου πρωτοβουλία. Από την ώρα που έγινε αυτό το δυστύχημα, έδωσα εντολή στους υπαλλήλους να πάνε και να ελέγξουν όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες είχαν υγραέριο. Τους έδωσα την εντολή να πάνε να ελέγξουν κανονικά και στο πλαίσιο αυτής της εντολής βρέθηκε το δεύτερο εργοστάσιο και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα στην πορεία. Διότι κάθε μέρα ελέγχονται δεκάδες τέτοια εργοστάσια, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που μου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος.

Στο τρίτο εργοστάσιο (το οποίο είναι ηλεκτρικό), σύμφωνα με την αναφορά που έχω, δεν υπάρχει καμία παράβαση και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά».

«Αυτή τη στιγμή, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλία πρέπει να έχουν φτάσει εκατοντάδες αιτήσεις από εταιρείες που έχουν υγραέριο και έχουν υποψίες ότι μπορεί να έχουν θέματα», συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης.

Η επιδότηση από την Περιφέρεια



Ο Δ. Κουρέτας, διευκρίνισε επίσης, ότι τον Ιανουάριο η εταιρεία είχε λάβει 66.700 ευρώ μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους περίπου 900.000 ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Νοέμβριο του 2020.

«Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα, για το οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία πληρωνόταν ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του προγράμματος. Η τελευταία δόση ήταν τώρα και το πρόγραμμα αποπληρώθηκε», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Το πρόγραμμα αφορούσε μια επέκταση εργοστασίου με μηχανολογικό εξοπλισμό, με περίπου 50% επιδότηση. Η εν λόγω εταιρεία, από τον αναπτυξιακό νόμο που είχε υπογραφεί το 2020, είχε επιδοτηθεί και έπαιρνε χρήματα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Δεν είχε καμία σχέση με το επίδικο θέμα».

Ο Δ. Κουρέτας τόνισε ότι «η εταιρεία έχει πολλά εργοστάσια (σ.σ. τρία), το πρόγραμμα δεν αφορούσε το συγκεκριμένο εργοστάσιο που εξερράγη».

«Πρέπει να βρεθεί λύση για τους εργαζόμενους του εργοστασίου»



Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, «υπάρχει μια βουβαμάρα σε όλη την κοινωνία της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδος, γιατί γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία εκκρεμούν σε διάφορες εταιρείες και αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο.

Το κομμάτι των εργατών που δουλεύουν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο. Οι άνθρωποι αυτοί πώς θα ζήσουν; Διότι είναι εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε μια νύχτα.

Ενδεχομένως θα μπορούσε να εξεταστεί από τον υπουργό να βγει ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους σε ένα τόσο τραγικό τρόπο».

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από ertnews.gr)