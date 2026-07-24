Κουρέτας και Μαμάκος επιθεώρησαν τις εργασίες στο νέο Θέατρο ΟΥΗΛ – Εγκαταλειμμένο για χρόνια, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027

Την πορεία των εργασιών στο νέο, ημιτέλες και ταλαιπωρημένο για δεκαετίες κουφάρι του Δημοτικού Θεάτρου ΟΥΗΛ, επιθεώρησαν το πρωί της Παρασκευής ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την πρόοδο του έργου και επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωσή του στις αρχές του 2027.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι δύο άνδρες ενημερώθηκαν από τον ανάδοχο για την εξέλιξη των εργασιών και συμφώνησαν ότι στόχος είναι το νέο θέατρο να φιλοξενήσει τις πρώτες πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στο επόμενο έτος.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας πως, σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη πριν από περίπου έξι μήνες, η πρόοδος είναι εμφανής.

«Βλέπουμε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά και, σύμφωνα με την ενημέρωση του αναδόχου, το έργο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2027. Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική επένδυση, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027”, με δικαιούχο τον Δήμο Λαρισαίων. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να φιλοξενήσει την πρώτη του εκδήλωση μέσα στο 2027», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λαρισαίων έκανε λόγο για ένα έργο που εισέρχεται στην τελική του ευθεία, επισημαίνοντας ότι η στενή συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας συνέβαλε στην υπέρβαση τεχνικών και διοικητικών προβλημάτων που επί χρόνια καθυστερούσαν την υλοποίησή του.

«Από την πρώτη στιγμή θέσαμε το Θέατρο ΟΥΗΛ στις βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα καταφέραμε να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια που κρατούσαν το έργο πίσω. Σήμερα υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρείται, ενώ θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε η ολοκλήρωση να γίνει ακόμη ταχύτερα», ανέφερε ο κ. Μαμάκος.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε το νέο Θέατρο ΟΥΗΛ μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές υποδομές που αποκτά η Λάρισα, επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την πόλη αλλά και για ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Όπως τόνισε, η ολοκλήρωση του έργου θα κλείσει έναν κύκλο καθυστερήσεων πολλών ετών, αποδίδοντας στους πολίτες έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ικανό να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις, ενισχύοντας σημαντικά την πολιτιστική ταυτότητα της Λάρισας.

H ταυτότητα του οικοδομήματος

Το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 3.981,36 m², πίσω από το Διοικητήριο Λάρισας, και περικλείεται από τις οδούς Κουμουνδούρου, Ανθίμου Γαζή και Βελλή. Η συνολική δόμηση ανέρχεται στα 4.530 m², με κάλυψη 1.500 m². Η κύρια αίθουσα, χωρητικότητας 602 θεατών, κατανέμεται σε δύο επίπεδα: την πλατεία, όπου βρίσκονται οι περισσότερες θέσεις (415 θέσεις συνολικά, εκ των οποίων 374 στην κεντρική περιοχή και 41 στο πίσω μέρος), και τον Α’ εξώστη, που διαθέτει 187 θέσεις.

Η εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ανέλαβε δύο εργολαβίες για το έργο αυτό:

«Προσκήνιο Πολιτισμού – Υποδομές», που θα ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες υποδομές του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) εργασιών. «Ολοκλήρωση του Προσκηνίου Πολιτισμού», που περιλαμβάνει τις εργασίες για την τελική αποπεράτωση του κτιρίου. Αυτές αφορούν την εγκατάσταση της σκηνής, την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στην αίθουσα του προσκηνίου, καθώς και την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων ΗΜ συστημάτων και του εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου, θα πραγματοποιηθεί η εσωτερική διαμόρφωση της αίθουσας, με επεξεργασία των κάθετων επιφανειών και της οροφής, καθώς και η τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών για τη βελτίωση της ακουστικής. Θα γίνει επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων στην πλατεία, τον εξώστη και το χώρο της ορχήστρας, καθώς και η κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού για τα καμαρίνια. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν ηλεκτροκίνητοι μηχανισμοί στη σκηνή, όπως σταγκόνια για τα σκηνικά και τον φωτισμό, καθώς και συστήματα για τη διαχείριση της αυλαίας και άλλων σκηνικών στοιχείων.

Τέλος, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των ηλεκτροκίνητων μηχανισμών του υποσκηνίου, όπως το αναβατόριο της ορχήστρας και την περιστρεφόμενη πλατφόρμα, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου που θα διαχειρίζονται ψηφιακά μέσω υπολογιστή. Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, κλιματισμού και ηλεκτρικών συστημάτων θα ολοκληρωθούν πλήρως, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του χώρου.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr (foto, tinealarissa.gr)