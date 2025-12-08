Κουρέτας κατά Δήμου Λαρισαίων: Η πόλη δεν διαθέτει αντιπλημμυρική θωράκιση

Ευθείες βολές κατά του Δήμου Λαρισαίων εξαπέλυσε σήμερα το μεσημέρι, σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για την ελλειπή εδω και δεκαετίες, όπως είπε, αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.

“Ντρέπομαι” δήλωσε χαρακτηριστικά διότι “από τα στοιχεία που βρήκαμε, μετά τα έργα υποδομής που έκανε ο τότε δήμαρχος Αριστείδης Λαμπρούλης, δεν υπήρξε ποτέ καμία μελέτη η οποία να μπορεί να προσφέρει στην πόλη της Λάρισας αντιπλημμυρική προστασία. Η μελέτη αυτή γίνεται τώρα από την Περιφέρεια. Τελειώνει στις 12 Ιανουαρίου και τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε το καλοκαίρι για να ξεκινήσουν τα έργα. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα”.

Σε ότι αφορά την Θεσσαλία και τις τελευταίες βροχοπτώσεις, αναφερόμενος στα αντιπλημμυρικά έργα που καθυστερούν, επανέλαβε ότι έχουν αργήσει και “απαιτούμε να ξεκινήσουν άμεσα. Την επόμενη φορά μπορεί να έχουμε προβλήματα”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στις επιπτώσεις του φαινομένου «Byron», κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στην περιοχή του Βόλου αλλά και στις περιοχές της Καρδίτσας, των Τρικάλων και των Φαρσάλων με τον Ενιπέα, τον Φαρσαλίτη και τον Πηνειό ποταμό.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στα έργα που έχει υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, τονίζοντας ότι έχει παραλάβει από την κυβέρνηση μόλις το 1/10 των χρημάτων, στήνοντας με τους πόρους αυτούς πιο ψηλά αναχώματα. “Παρακολουθούμε τον όγκο του νερού συνεχώς”, σημείωσε ο κ. Κουρέτας, τονίζοντας ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει το έργο του φράγματος του Ενιπέα, αλλά και τα έργα ορεινής υδρονομίας.

«Η Θεσσαλία μπορεί να αντέξει το 30% του νερού που έπεσε στον Daniel, δεν μπορούμε παραπάνω το έχω πει πολλές φορές», εξήγησε.

kosmoslarissa.gr