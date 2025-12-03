Κουρέτας κατά κυβέρνησης: Τρίτος χρόνος μετά τον Daniel και τα έργα δεν έγιναν

Την άμεση λήψη μέτρων ουσιαστικής μείωσης του κόστους παραγωγής και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτών, με λύση στο πρόβλημα της άρδευσης και τις τιμές του ρεύματος, ζήτησε σήμερα με παρέμβασή του στην ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» o Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Αναφέρθηκε στην ανθρωπογεωγραφία των «μπλόκων» σημειώνοντας πως η νέα γενιά των αγροτών είναι εκεί για να διεκδικήσει το μέλλον της και παρουσίασε με οικονομικά στοιχεία την απόγνωση που βιώνουν οι παραγωγοί από το υψηλό κόστος παραγωγής, απότοκο της έλλειψης νερού και των τιμών του ρεύματος.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά το κόστος παραγωγής στη βασική καλλιέργεια του κάμπου, στο βαμβάκι ανέφερε ότι τα έξοδα ανέρχονται σε 285 ευρώ/στρ και τα έσοδα 281 ευρώ/στρ, δηλαδή -4 ευρώ/στρ για τον παραγωγό, σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για όλους. Ταυτόχρονα εξήγησε γιατί η επιλογή μιας ξηρικής καλλιέργειας, π.χ. σιτάρι φτωχοποιεί περαιτέρω την Θεσσαλία.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας δήλωσε πως το «νούμερο ένα» πρόβλημα της Θεσσαλίας είναι το νερό και τα έργα αποταμίευσής του, ωστόσο καμία δέσμευση από την Κυβέρνηση δεν έχει υλοποιηθεί και καμία ενημέρωση για την πορεία των μελετών δεν υφίσταται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ τον Αύγουστο του 2024 οι σχετικές εξαγγελίες έγιναν από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Κουρέτας αναρωτήθηκε για την πορεία των μελετών και για τα κονδύλια ύψους 50 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

«Μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο μετά τον Daniel και δεν έχουμε καμία ενημέρωση , εκτός από το ότι αναδείχθηκε εργολάβος για το φράγμα του Ενιπέα. Επιτέλους πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική για το νερό. Δεν είναι δυνατόν να έχει στρατηγική το Πακιστάν και η Ινδία και να μην έχει η Ελλάδα. Πρέπει οι υπουργοί να έρθουν στην Θεσσαλία και να δώσουν απαντήσεις».

Σχετικά με την ευλογιά ήταν ξεκάθαρος πως «και σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει κανένα σχέδιο». Για τον κ. Κουρέτα υπήρχαν πολλοί λόγοι να οδηγηθούν στα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι, «όταν 2000 οικογένειες σε όλη την χώρα έχουν οδηγηθεί εκτός επαγγέλματος και δεν εφαρμόζεται το μέτρο ανασύστασης των κοπαδιών τους». Υπογράμμισε πως από την παραγωγή έχουν αφαιρεθεί 450.000 πρόβατα, 135.000 τόνοι γάλα και 37.000 τόνοι φέτα. «Εάν δεν υπάρξει μια στρατηγική πως θα βγούμε από το τούνελ», αναρωτήθηκε και κατέληξε: «Η Εθνική Επιτροπή για την Ευλογιά δεν γνωρίζει σε ποια φάση της πανδημίας είμαστε, ώστε να ανακοινώσει ποια θα είναι τα μέτρα το επόμενο εξάμηνο. Δήλωσαν στην ίδια συνέντευξη Τύπου πως δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πόσα ζώα έχουν εμβολιαστεί παράνομα, αλλά ταυτόχρονα ξέρουν πως είναι 1 εκατομμύριο…»!