Κουρέτας: Πανευρωπαϊκό παράδοξο η διάλυση της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΛ

Την στήριξή του στην αποτροπή της πιθανής σχεδιαζόμενης παύση λειτουργίας της Παιδιατρικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και της μεταφοράς των κλινικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εξέφρασε με την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος το Περιφερειακό Συμβούλιο στη σημερινή μαραθώνια συνεδρίασή του.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν υγειονομικοί φορείς του νομού Λάρισας, οι οποίοι και ανέπτυξαν τα επιχειρήματα τους αποσπώντας την ομόθυμη στήριξη όλων.

Πανευρωπαϊκό παράδοξο η διάλυση της Παιδιατρικής Κλινικής

Αναφορικά με την λειτουργία του ΓΝΛ και των Κλινικών του, στην αρχή της συνεδρίασης διαβάστηκε στα μέλη, επιστολή του διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτη που ανέφερε πως καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί και καμία εντολή δεν έχει δοθεί για αλλαγές, αλλά και του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου κ. Βλαχάκη, ο οποίος ανέφερε πως καμία ενημέρωση δεν έχει για κανένα ενδεχόμενο αλλαγών.

Οι υγειονομικοί φορείς εξέφρασαν την δυσφορία τους για την απουσία του κ. Σερέτη από κάθε προσπάθεια δημόσιου διαλόγου που γίνεται τελευταία.

Στην τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε αρχικά στις προσπάθειες ενίσχυσης της δημόσιας υγείας από την Περιφερειακή Αρχή με την αξιοποίηση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού των Κλινικών, αναρωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν όταν κατασκευάζεται η συνδετήρια πτέρυγα στο ΓΝΛ -από την Περιφέρεια Θεσσαλίας- κάποιοι να σχεδιάζουν την υποβάθμιση του νοσοκομείου. Δήλωσε ακόμη πως «οι αλλαγές που επιχειρούνται στην Παιδιατρική αλλά και στις άλλες Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, είναι πανευρωπαϊκό παράδοξο. Από την δική μας πλευρά θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις εάν χρειαστεί, πάντα μαζί με τους φορείς» δήλωσε, χειροκροτούμενος από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ιδρύματος που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση.

Με αφορμή την επιστολή του διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φ. Σερέτη υποστήριξε ότι «οφείλει να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να δώσει εξηγήσεις για το τι πρόκειται να γίνει στον υγειονομικό χάρτη της Θεσσαλίας».

Οι φορείς

Είχαν προηγηθεί, στο ίδιο πνεύμα με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη οι τοποθετήσεις του προέδρου της ΕΙΝΚΥΛ κ. Νταφούλη, της προέδρου της Ένωσης Ιδιωτών Παιδιάτρων κ. Κατσιάβα, του πρόεδρου του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Λάρισας κ. Σκρεπέτη και του επί χρόνια Διευθυντή Παιδοχειρουργικής Κλινικής Ανδρέα Μάρκου.

Υπέρ των θέσεων που εξέφρασαν οι υγειονομικοί φορείς δήλωσαν οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της.

Το ψήφισμα

Το ψήφισμα που κατέθεσε η συμπολίτευση αναφέρει πως η πιθανή παύση λειτουργίας των δύο κλινικών συνεπάγεται ουσιώδη διατάραξη της οργανωτικής και λειτουργικής συνοχής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Οι λοιπές κλινικές του νοσοκομείου —παθολογικού, χειρουργικού και ειδικού χαρακτήρα— εξαρτώνται σε μόνιμη και καθημερινή βάση από τη διαθεσιμότητα παιδιατρικών και γυναικολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της διάγνωσης, η πλήρης και ασφαλής διεκπεραίωση των θεραπευτικών διαδικασιών και η απρόσκοπτη παροχή φροντίδας. Η αποδυνάμωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμού -που λειτούργησε και ως νοσοκομείο αναφοράς – σε μια περιοχή που πλήττεται κατ’ επανάληψη από πολλαπλές κρίσεις αποτελεί απόφαση με βαθιές κοινωνικές συνέπειες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκφράζει την αντίθεση του σε πιθανή σχεδιαζόμενη απόφαση για την παύση λειτουργίας της Παιδιατρικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΓΝΛ καθώς συνεπάγεται σε ουσιώδη διατάραξη της οργανωτικής και λειτουργικής συνοχής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και προς τούτο καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας να επανεκτιμήσει τις αποφάσεις του, να σταθμίσει τα γεγονότα με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η εύρυθμη και πλήρης λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας, συνδέεται άμεσα με την οργανωτική σταθερότητα του συστήματος υγείας στη Θεσσαλία και διασφαλίζει την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών: της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, της συνέχειας και καθολικότητας της δημόσιας υπηρεσίας και της υποχρεωτικής μέριμνας του Κράτους για την υγεία του πληθυσμού».