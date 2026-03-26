Κουρέτας: Τζόγος και διαδίκτυο τεράστια κοινωνικά ζητήματα – H Περιφέρεια στηρίζει τα Κέντρα Πρόληψης

Ψήφισμα για το μέλλον της πρόληψης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα, με αιχμή τα Κέντρα Πρόληψης ενέκρινε μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη και επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία» κ. Δημήτρη Κουρέτα, ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των δομών αυτών στη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας είναι το πρώτο που εκδίδει ψήφισμα και παρεμβαίνει θεσμικά στον δημόσιο διάλογο.

Ο κ. Κουρέτας στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δήλωσε πως για την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι πάντα το θέμα ψηλά στην ατζέντα γιατί οι εξαρτήσεις δεν αφορούν μόνο τα ναρκωτικά, αλλά όλες τις μορφές, όπως ο τζόγος και το διαδίκτυο. «Το 75% των οικογενειών ζητά βοήθεια για τα παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωπα με τζόγο και διαδίκτυο. Θα καλέσω στο περιφερειακό συμβούλιο ψυχολόγους του Κέντρου της Λάρισας για να μιλήσουμε ανοιχτά», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

«Όλοι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης πρέπει να αποδίδουν τα μέγιστα και οφείλουμε να τους στηρίζουμε», δήλωσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πινακάς τονίζοντας πως όλοι οι φορείς πρέπει να δουλέψουν για την διασφάλιση της εργασίας τους.

Το ψήφισμα

Στο κείμενο επισημαίνεται η ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής συνέχειας και της βιωσιμότητας των Κέντρων, ως βασικών πυλώνων της κοινωνικής πρόληψης.

Στο ψήφισμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Μετά τις σχετικά πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, καθώς και τη σύσταση νέων φορέων σε εθνικό επίπεδο αλλά κυρίως τις δημόσιες τοποθετήσεις και υπηρεσιακές εξελίξεις που δημιουργούν εύλογη ανησυχία ως προς το μέλλον της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μετά τη λήξη των υφιστάμενων προγραμματικών συμβάσεων (έως το 2027), δηλώνεται ρητώς η αντίθεσή του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε μια τέτοια απόφαση και επισημαίνονται τα εξής:

Ο ρόλος των 75 συνολικά Κέντρων Πρόληψης είναι καθοριστικός και αναντικατάστατος στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Έχει δε αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά ενώ απολαμβάνουν ισχυρής κοινωνικής αποδοχής. Η μακρόχρονη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική συμβολή τους στην τοπική κοινωνία, μέσα από παρεμβάσεις και προγράμματα σε σχολεία, οικογένειες, ευάλωτες ομάδες και την κοινότητα εν γένει τεκμαίρεται από το γεγονός ότι ωφελήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.Παρά ταύτα, η χρηματοδότησης της λειτουργίας τους από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών έχει προαναγγελθεί ότι διακόπτεται με το πέρας του 2027 και τη λήξη των σχετικών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, η διαφαινόμενη αναδιάρθρωση του πεδίου της πρόληψης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποδυνάμωση ή/και κατάργηση υφιστάμενων δομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στη συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών-προγραμμάτων.Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκφράζει την αντίθεση του στο ενδεχόμενο υποβάθμισης, συρρίκνωσης ή κατάργησης των Κέντρων Πρόληψης και καλεί την κυβέρνηση:

Να υπάρξει ρητή νομοθετική κατοχύρωση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας τους, με σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων και διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση της θεσμικής τους αυτοτέλειας με τη σημερινή νομικής τους μορφή, διατηρώντας τη σχέση της διοικητικής και επιστημονικής εποπτείας από τον ΕΟΠΑΕ, ώστε να δύνανται οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ενεργοί εταίροι

Να διασφαλίσει την επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση τους για την στήριξη και συνέχιση των προγραμμάτων, καθώς και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Τέλος καλεί το Υπουργείο Υγείας σε άμεσο και ουσιαστικό θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους του α’ και β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους εργαζόμενους και την επιστημονική κοινότητα, για τη διαμόρφωση ενός περαιτέρω ολοκληρωμένου και βιώσιμου εθνικού σχεδίου πρόληψης».

ΟΧΕ για το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης πήρε το «πράσινο φως» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα. Η Χωρική Επένδυση που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης που στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, με απώτερο σκοπό την ένταξή της στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Το έργο, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και έργων, αποσκοπεί στη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς, την προώθηση του γεωτουρισμού και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.

Η Περιφέρεια στηρίζει και οργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις

Στο σημερινό περιφερειακό συμβούλιο εγκρίθηκε πλήθος εκδηλώσεων, αθλητικών, πολιτιστικών και πρόληψης υγείας, όπως το «4ο Ιπποκρατικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» που θα διεξαχθεί στη Λάρισα, από 7/05/2026 έως 9/05/2026.

Τέλος το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε την βράβευση ως αναγνώριση στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» για τη συμβολή υλοποίησης του 60ου Παγκόσμιου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου (CISM).