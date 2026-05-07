Κουρέτας: “Nα βάλουμε όλοι πλάτη για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου και της Ελασσόνας”

Τη συστράτευση όλων των τοπικών φορέων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Ελασσόνας, μέσω των απαραίτητων παρεμβάσεων, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, στη διάρκεια της ευρείας σύσκεψης στην Ελασσόνα με τους αιρετούς της περιοχής.

«Τώρα αρχίζει η σημαντική δουλειά για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου και της Ελασσόνας», τόνισε ο κ. Κουρέτας στο πλαίσιο της επίσκεψης – σταθμό για τα χρονικά της Ελασσόνας, καθώς για πρώτη φορά Περιφερειάρχης βρέθηκε στην περιοχή, γεγονός που επισημάνθηκε από τοπικούς παράγοντες και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους. «Θα είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση, κριτική και προτάσεις», επισήμανε ο Περιφερειάρχης, διευκρινίζοντας για την πορεία των έργων που ακολουθούν.

Ο Δημήτρης Κουρέτας στη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν οι συνεργάτες του, ο δήμαρχος Ελασσόνας και οι επικεφαλής των τοπικών κοινοτήτων, του πρώην Δήμου Σαρανταπόρου, του πρώην Δήμου Λιβαδίου και του πρώην Δήμου Ολύμπου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συνδιαμόρφωσης, με τις τοπικές αρχές, του σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης, μέσω και της ΟΧΕ Ολύμπου.

Απευθυνόμενος στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις στις αιτιάσεις των αιρετών εξηγώντας παράλληλα ότι η πορεία των έργων αποκατάστασης μετά τις καταστροφές από τον Daniel, πραγματοποιούνται με την απαιτούμενη προτεραιοποίηση. «Υπήρχαν περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί περισσότερο, οπότε ήταν φυσικό να ρίξουμε το βάρος εκεί», τόνισε ο Περιφερειάρχης. Ωστόσο, όπως επισήμανε, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, έργα αγροτικής οδοποιίας, ενώ προγραμματίζονται και εκτελούνται αθλητικά έργα.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας εκφράζοντας τις ευχαριστίες για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της Περιφερειακής Αρχής, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η Περιφέρεια έχει ήδη διαθέσει ποσό 250.000 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας, κάνοντας λόγο για μια σημαντική ενίσχυση χωρίς προηγούμενο.

Από την πλευρά τους, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων εξέφρασαν την αγωνία τους για την επόμενη ημέρα στα χωριά τους λόγω της ερημοποίησης και την ανάγκη παραμονής στον τόπο τους. Έθεσαν αιτήματα που άπτονται κυρίως της βελτίωσης του οδικού δικτύου και εξέφρασαν τις ευχαριστίες προς τον Δημήτρη Κουρέτα κάνοντας λόγο για πρώτη στα χρονικά της περιοχής επίσκεψη Περιφερειάρχη.

Παρόντες στη σύσκεψη από την Περιφέρεια ήταν, η χωρική Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλλιού, οι Αντιπεριφερειάρχες Υγείας Βαγγέλης Αποστόλου, Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, Πολιτισμού, Παιδείας και Ισότητας Βασίλης Σίμος, Εθελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνα Κομήτσα και Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Λάζαρος Μακρής και ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος. Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας, τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η αναπληρώτρια Διευθύντρια Βάια Κωστούλη και η Προϊσταμένη Συγκοινωνιακών Έργων Στυλιανή Παπακωνσταντίνου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: