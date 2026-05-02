Κρίμα και άδικο για την ΑΕΛ – Έχασε τη νίκη στις Σέρρες στο 99′ με αμφισβητούμενο πέναλτι

Μια ανάσα από το «χρυσό» διπλό ελπίδας στις Σέρρες βρέθηκε η ΑΕΛ Novibet με το γκολ του Τούπτα στο 78΄, αλλά ο Πανσερραϊκός γέλασε τελευταίος και γύρισε από την… κόλαση, δείχνοντας ξανά εφτάψυχος.

Στο …99΄ ο Καρέλης με πέναλτι ισοφάρισε στο τελικό 1-1, σε ένα ματς με απίστευτη ένταση και έτσι οι Σερραίοι πήραν τη… μπουκιά από την ομάδα της Λάρισας, που παραλίγο θα έφτανε τα «λιοντάρια» στην κατάταξη, αλλά εντέλει οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν το υπερπολύτιμο +3 από τους ανταγωνιστές τους στην κατάταξη.

Στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή ήταν αρκετά μοιρασμένη, σε ένα ματς που έδειχνε ισορροπημένο και με πολλή… τακτική και σκοπιμότητα, αλλά και ένταση και μονομαχίες.

Πιο καλές προϋποθέσεις για να προηγηθούν βεβαίως είχαν τα «λιοντάρια», παρότι οι Λαρισαίοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν.

Στο 2΄ η πρώτη τελική του ματς για την ΑΕΛ Novibet, με το σουτ του Ναόρ εκτός περιοχής να περνά αρκετά άουτ.

Στο 3΄ μακρινό βολέ του Ατανάσοφ ξανά για τους φιλοξενούμενους πέρασε πάνω από την εστία του Τιναλίνι.

Στο 7’΄το φάουλ του Τσαούση από πλάγια για τον Πανσερραϊκό κατέληξε στα χέρια του Βενετικίδη.

Στο 8΄ ήρθε η καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους για την ομάδα των Σερρών. Ο Ριέρα από «μέσα» αριστερά σούταρε με δύναμη, με τον Βενετικίδη να πέφτει στη γωνία του και να απομακρύνει.

Απειλές με Ιβάν και Δοϊρανλή



Στο 17΄ καταγράφηκε μια ακόμα τελική για τα «λιοντάρια», με τη γυριστή κεφαλιά του Ιβάν να περνά δίπλα από την εστία του Βενετικίδη.

Επίσης, το δυνατό σουτ του Δοϊρανλή στο 39΄ για τους γηπεδούχους κόντραρε και πέρασε κόρνερ, ενώ ο μέσος του Πανσερραϊκού είχε νέο σουτ με το αριστερό στο 42΄, που κόντραρε και αργά-αργά κατέληξε στα χέρια του Βενετικίδη.

Από την άλλη πλευρά, στο 35΄ η κεφαλιά του Σουρλή μετά από διεκδίκηση με τον Κάλινιν πέρασε αρκετά άουτ για τη θεσσαλική ομάδα.

Στο δεύτερο μέρος, το ματς παρέμενε «ανοιχτό», χωρίς πολλά ρίσκα όμως. Στο 47΄ το σουτ του Τούπτα βρήκε σε ετοιμότητα τον Τιναλίνι, ενώ οι Λαρισαίοι απείλησαν και στο 51΄, όταν ο Ουρουγουανός γκολκίπερ μπλόκαρε στην κοντινή αλλά αδύναμη κεφαλιά του Ατανάσοφ, μετά τη σέντρα του Πασά από αριστερά.

Στο 57΄ καταγράφηκε η πολύ καλή στιγμή για να ανοίξουν το σκορ οι Σέρρες, με την κεφαλιά του Άλεξ Τεϊσέιρα να απομακρύνεται δύσκολα από τον Βενετικίδη στη γωνία του.

Οι δυο ομάδες είχαν και αναγκαστικές αλλαγές, στο 52΄ με τον τραυματία Γκελασβίλι να αφήνει τη θέση του στο ματς στον Ντε Μάρκο για τον Πανσερραϊκό και στο 64΄ για την ΑΕΛ Novibet, όταν αποχώρησε ο τραυματίας Όλαφσον, δίνοντας τη θέση του στον Παπαγεωργίου, που είχε να παίξει από τον Δεκέμβριο.

Στο 75΄ ο Λύρατζης έκανε το «μπάσιμο» από δεξιά, γύρισε προς τον Ριέρα στο σημείο του πέναλτι, με το πλασέ του Ισπανού από καλή θέση να περνά άουτ, σε μια σημαντική φάση των γηπεδούχων.

Ώσπου, στο 76΄ η ΑΕΛ Νοvibet ήταν αυτή που… τιμώρησε τον Πανσερραϊκό για τη «φλυαρία» του.

Οι Λαρισαίοι ήταν πιο εύστοχοι και αποτελεσματικοί «παγώνοντας» το γήπεδο με το 0-1, με φαλτσαριστό πλασέ του Τούπτα στο «Γ» μέσα από την περιοχή, μετά από ωραία ενέργεια του Σαγάλ.



Στο 78΄ η κεφαλιά του Ναόρ προς τα πίσω μετά από φάουλ του Τσαούση είχε κατεύθυνση προς την εστία, αλλά πέρασε κόρνερ.

Στο 79΄ η καρφωτή κεφαλιά του προωθημένου Ντε Μάρκο, με ακινητοποιημένο τον Βενετικίδη, πέρασε άουτ από καλή θέση, σε διάστημα που προσπάθησε να αντιδράσει ο Πανσερραϊκός.

Φινάλε για γερά νεύρα με ένταση, 1-1 ο Καρέλης με πέναλτι στο 98΄



Και όμως, το ματς δεν είχε κριθεί. Στο 94΄ ο Πανσερραϊκός κέρδισε σε πέναλτι σε απλωμένο χέρι του Χάρη Ηλιάδη μέσα στην περιοχή, με τον Μασόν να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη.

Ακολούθησε μεγάλη ένταση και διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ΑΕΛ και «βροχή» από κίτρινες.

Ο ρέφερι Φωτιάς (Πέλλας) είδε τη φάση στο VAR και έδειξε την εσχάτη των ποινών.

Την ευθύνη της εκτέλεσης ανέλαβε ο Νίκος Καρέλης και ισοφάρισε στο 99΄ από την άσπρη βούλα, εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών από τους Σερραίους.

Την επόμενη αγωνιστική ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, ενώ η ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα AKTOR.



Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γκελασβίλι (52΄ λ.τ. Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Βολνέι, Λύρατζης, Τσαούσης (85΄ Καρέλης), Δοϊρανλής (74΄ Μπεν Σαλάμ), Ομεονγκά, Ριέρα, Τεϊσέιρα (74΄ Μασκανάκης), Ιβάν.

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον (64΄ λ.τ. Παπαγεωργίου), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Σουρλής (46΄ Σαγάλ), Ατανάσοφ, Πέρες, Τούπτα, Πασάς (74΄ Σίστο).

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Θεόφιλου Ψυχογιού στο monobala.gr)