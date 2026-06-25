Κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα διαμαρτυρόμενος για δικαστική απόφαση για την επικοινωνία με τα παιδιά τους

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε συνοικία της Λάρισας, όταν 50χρονος φέρεται να κράτησε παρά τη θέλησή της την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας παράλληλα να προκαλέσει πυρκαγιά με καύσιμη ύλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 10 το πρωί ο αδελφός της 45χρονης γυναίκας ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης της ΕΛ.ΑΣ., καταγγέλλοντας ότι ο πρώην σύζυγός της την κρατούσε εγκλωβισμένη στην οικία της και εκτόξευε απειλές σε βάρος της.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος ανέλαβε επαφές με τον 50χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά του για πρόσφατη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας, την οποία θεωρούσε άδικη, καθώς σχετιζόταν και με το καθεστώς επικοινωνίας του με τα παιδιά του.

Ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 50χρονος πείστηκε να παραδοθεί στις αρχές χωρίς να προβάλει αντίσταση και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr