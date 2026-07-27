Κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Καλοχώρι Τεμπών – Έκτακτος ψεκασμός και οδηγίες προς τους κατοίκους

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται ο Δήμος Τεμπών και η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά την επιβεβαίωση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αποφασίστηκε η άμεση εφαρμογή έκτακτου ψεκασμού, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να τηρήσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

Με αφορμή το επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, επικοινώνησε με τον συντονιστή του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Κανελλόπουλο, προκειμένου να συντονιστούν οι άμεσες ενέργειες για τον περιορισμό του κινδύνου και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, μετά τις 22:00, με χρήση ειδικού σκευάσματος εγκεκριμένου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ η διάρκειά του υπολογίζεται από μία έως μιάμιση ώρα.

Ο Δήμος απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν στην περιοχή από τις 22:00 της Τρίτης έως τις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς η παρουσία πολιτών στους δρόμους ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στη διακοπή του ψεκασμού, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά του.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να μην έχουν απλωμένα ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να φροντίσουν ώστε τα κατοικίδιά τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Αντίστοιχη σύσταση απευθύνεται και προς τα καταστήματα της περιοχής, τα οποία καλούνται να διακόψουν τη λειτουργία τους πριν από τις 22:00.

Ο Δήμος Τεμπών υπενθυμίζει ότι συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ καλεί τους δημότες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την ατομική προστασία από τα κουνούπια.

Παράλληλα, ενημερωτικό υλικό με μέτρα πρόληψης είναι διαθέσιμο στις δομές Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου, στα πρώην Δημαρχεία και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με τις δημοτικές αρχές να απευθύνουν έκκληση για συνεργασία όλων, ώστε η παρέμβαση να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr