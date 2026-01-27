Κυβέρνηση για ευλογιά προβάτων: Όχι στον εμβολιασμό, μέτρα για τη βιοασφάλεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί της Τρίτης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με το Μαξίμου, τονίστηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου και η ανάγκη οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί τον χειμώνα.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκε, κατά τις ίδιες πηγές, πως είναι επιβεβλημένη η συνέχιση και ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση τους ελέγχους στα σφαγεία, για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Προς την κατεύθυνση αυτή ιεραρχήθηκε ως κεντρική προτεραιότητα η ύπαρξη περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση και νέων εργαστηρίων (ΕΛΓΟ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΕΤΑ).

Σημειώθηκε επίσης ότι, όπως έχει συμπεράνει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου, ενώ αντίθετα τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό. Επιπλέον, δεν υπάρχει μέθοδος που να διαφοροποιεί τα εμβολιασμένα ζώα από τα νοσούντα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η συζήτηση θα συνεχιστεί στο επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της σύσκεψης που θα έχει ο πρωθυπουργός για το μέλλον συνολικά του κτηνοτροφικού τομέα.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί και εκλήθη στη σύσκεψη προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με το πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανθούλα Λάγιου.

(*) φωτογραφία eurokinissi

kathimerini.gr