Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Λάρισας – Καρδίτσας λόγω έργων κοντά στη Μεσοράχη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας – Καρδίτσας από σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου, λόγω των εργασιών για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης κατασκευής του κυκλικού κόμβου Μεσοράχης.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, από τις 5 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, σε 24ωρη βάση, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Λάρισα προς την Καρδίτσα, στο τμήμα της επαρχιακής οδού που εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Μεσοράχης έως τον ανισόπεδο κόμβο Ελευθερών.

Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου Μεσοράχης, ενός έργου που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και την κυκλοφορία στην περιοχή.