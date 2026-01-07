Κωνσταντίνος Καλόγηρος στη ΔΕΥΑΛ, Ελένη Σιαματά – Μπούτλα στο Θεσσαλικό θέατρο

Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Καλόγηρος (φωτό) αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, ως αντιπρόεδρος, τον πλέον σημαντικό οργανισμό του Δήμου Λαρισαίων, την ΔΕΥΑΛ. Διαδέχεται τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο.

Είναι γεωπόνος και δραστηριοποιείται στη Λάρισα, στο χώρο της εμπορίας γεωργικών εφοδίων και της εστίασης. Η συμμετοχή του στα κοινά ξεκινά από το 2010 που εξελέγη διαμερισματικός σύμβουλος στη 2η κοινότητα Λάρισας (2ο διαμέρισμα). Το 2014 εκλέχτηκε πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος.

Στη δημοτική αρχή Μαμάκου διετέλεσε αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων. Είναι γεννημένος το 1985, και παντρεμένος με τρία παιδιά.

Αντιστοίχως, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η ευθύνη του Θεσσαλικού θεάτρου περνάει από τον Φώτη Τζατζάκη στην Ελένη Σιαματά – Μπούτλα.

Η Ελένη Σιαματά είναι ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, και ορκίστηκε ως δημοτική σύμβουλος στη θέση του αείμνηστου Δημήτρη Γεωργάκη.

Η κυρία Σιαματά

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr