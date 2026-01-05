Λάθος πρόστιμα από τον Δήμο Λαρισαίων για το δημοτικό τέλος 0,5%

Κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον Δήμο Λαρισαίων και τη δημοτική αστυνομία, σε ότι αφορά την εφαρμογή του δημοτικού τέλους 0,5% το οποίο επιβάλλεται σε όσους χρησιμοποιούν τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιο χώρο.

Το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον οχτώ τοπικοί καταστηματάρχες ή επιχειρηματίες, εμφανίστηκαν ενιστάμενοι στη Δημοτική Επιτροπή ή στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαμαρτυρόμενοι ότι κακώς τους επιβλήθηκε το προαναφερόμενο τέλος. Το ασυνήθιστο είναι ότι όλοι, μα όλοι, δικαιώθηκαν, αφού πρώτα υπέστησαν την ταλαιπωρία και τη βάσανο της γραφειοκρατίας, καθώς τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν είχαν ήδη βεβαιωθεί και στην Εφορία.

Στους διαμαρτυρόμενους αναγνωρίστηκε το δίκιο τους με την παρακάτω εξήγηση: « Ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής τέλους 0,5%, καθόσον δε διαθέτει πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα στη γνωστοποίησή της, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α του άρθρου 30 Ν. 5143/2024, οι οποίες ορίζουν ότι: “κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα”. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε τον κ. ——— σχετικά με την υπόθεση και του υπέδειξε να υποβάλλει δήλωση με μηδενικό ποσό».

Κάποιοι μάλιστα, όπως η Victoria Cinemas IKE (με τους κινηματογράφους), έτρεχε να σβήσει πρόστιμο 32 ευρώ, ενώ μια κυρία με κυλικείο υπέστη όλον αυτόν τον πονοκέφαλο για 14 ευρώ…

Φταίει ο νόμος ή εκείνοι που τον εφαρμόζουν;

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, Κώστας Τόλης