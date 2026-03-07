Λάρισα: Άνοδος από 4 έως 10 λεπτά σε βενζίνη, diesel και πετρέλαιο θέρμανσης σε μία εβδομάδα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ προκαλεί παγκόσμιο σοκ στις αγορές, με σημαντικές συνέπειες.

Η εξέλιξη αυτή αρχίζει ήδη να αποτυπώνεται και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, όπου την τελευταία εβδομάδα καταγράφονται αυξήσεις σε βενζίνη, diesel και πετρέλαιο θέρμανσης, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εμφανίζονται στο diesel.

Ειδικότερα, στη Λάρισα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε από 1,74 ευρώ ανά λίτρο την περασμένη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου (πριν την επίθεση στο Ιράν) στα 1,78 ευρώ μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4 λεπτών.

Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο diesel κίνησης, το οποίο από 1,55 ευρώ ανά λίτρο στις 27 Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε στα 1,65 ευρώ στις 5 Μαρτίου. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε άνοδο 10 λεπτών ανά λίτρο.

Μεγάλη είναι η άνοδος και στο πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή του οποίου αυξήθηκε από 1,18 ευρώ ανά λίτρο στα 1,27 ευρώ, δηλαδή κατά 9 λεπτά ανά λίτρο.

Με τις υπάρχουσες συνθήκες ουδείς μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια τί θα συμβεί τις επόμενες ώρες και μέρες με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται ήδη για σχέδιο έκτακτων μέτρων.

Τάσος Πλέντζας – kosmoslarissa.gr