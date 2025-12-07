Λάρισα: Έκλεισαν όλα τα σημεία που οδηγούν προς τις όχθες του Πηνειού

Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός σε σημεία της εσωτερικής κοίτης, κατά μήκος του περιπατητικού διαδρόμου, με τη δημοτική αρχή να προχωρά προληπτικά στο κλείσιμο όλων των εισόδων που οδηγούν προς τις όχθες.

Η ανακοίνωση:

“Λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού ποταμού σε σημεία της εσωτερικής κοίτης, κατά μήκος του περιπατητικού διαδρόμου, ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε προληπτικά στο κλείσιμο όλων των εισόδων που οδηγούν προς τις όχθες.

Συνιστάται στους δημότες να αποφεύγουν την πρόσβαση και την κάθοδο στην κοίτη του ποταμού, μέχρι την πλήρη υποχώρηση των υδάτων και την επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.”