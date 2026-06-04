Λάρισα: Αυτοψία στις βίλες της οικογένειας Ρομά από Πολεοδομία και ΔΕΔΔΗΕ – Έρευνες για ρευματοκλοπές και αυθαίρετα

Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα γύρω από την οικογένεια Βιλανάκη, καθώς μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον οικισμό της Γιάννουλης Λάρισας στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι πολυτελείς βίλες στις οποίες διαμένουν μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έπειτα από καταγγελίες που έχουν φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτοψίες από κλιμάκια της Πολεοδομίας και του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαίρετες κατασκευές ή ακόμη και περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης και ρευματοκλοπής.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα εντυπωσιακά ακίνητα που βρίσκονται στον οικισμό της οικογένειας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και πανελλαδικά, λόγω της έκτασης και της πολυτέλειας των κατασκευών που έχουν ανεγερθεί στην περιοχή.

Μάλιστα, ένα από τα ακίνητα είχε απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν καθώς σύμφωνα με φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας διαθέτει μέχρι και ιδιωτικό ελικοδρόμιο, στοιχείο που είχε προκαλέσει ερωτήματα για το πραγματικό ύψος της περιουσίας και των οικονομικών δυνατοτήτων των ιδιοκτητών.

Αυτό ακριβώς το σημείο είναι που σήμερα προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό στις Αρχές. Και αυτό διότι, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο των ερευνών, αρκετά από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο εμφανίζονταν επί σειρά ετών στις φορολογικές τους δηλώσεις ως «σκηνίτες», δηλαδή ως πρόσωπα που φέρονταν να διαμένουν σε πρόχειρες κατασκευές ή σε καταυλισμούς.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα εμφανές οξύμωρο. Από τη μία πλευρά οι φορολογικές δηλώσεις παρουσίαζαν μια εικόνα περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και συνθηκών διαβίωσης που παραπέμπουν σε καταυλισμό, ενώ από την άλλη πλευρά οι ίδιες οικογένειες εμφανίζονται να διαμένουν σε πολυτελείς κατοικίες εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, με περιφραγμένα οικόπεδα, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, πανάκριβα αυτοκίνητα και εγκαταστάσεις που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε εύπορες συνοικίες των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι καταγγελίες που εξετάζονται αναφέρουν ότι ορισμένες από τις κατοικίες ενδέχεται να έχουν ανεγερθεί χωρίς τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες ή να έχουν επεκταθεί με μεταγενέστερες αυθαίρετες παρεμβάσεις που δεν έχουν δηλωθεί. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να ελεγχθούν οι οικοδομικές άδειες, οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, τα στοιχεία κτηματολογίου και οι ηλεκτροδοτήσεις των ακινήτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος που αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα διερευνηθεί εάν η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τόσο μεγάλων κατοικιών, με συστήματα φωτισμού, πισίνες, κλιματισμό και λοιπές εγκαταστάσεις, συμβαδίζει με τα δηλωμένα στοιχεία ή εάν υπάρχουν ενδείξεις παράνομης παρέμβασης στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Φρίξος Δρακοντίδης (protothema.gr)