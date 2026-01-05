Λάρισα: Δεκάδες κλήσεις καθημερινά για τον ιό Κοξάκι – Στο επίκεντρο της έξαρσης

Παρά το γεγονός ότι η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην αναμενόμενη κορύφωση της γρίπης, του COVID-19 και του αναπνευστικού ιού RSV, ένας άλλος «παλιός γνώριμος» ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και τις οικογένειές τους, από το φθινόπωρο μέχρι σήμερα: ο ιός Κοξάκι.

Η «Νόσος Χεριών, Ποδιών και Στόματος», όπως είναι γνωστή η νόσος που προκαλεί ο ιός Κοξάκι με βάση τα κλινικά της χαρακτηριστικά, έχει προκαλέσει αλλεπάλληλα κύματα κρουσμάτων σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τους παιδιάτρους να κάνουν λόγο για μια από τις πιο έντονες εξάρσεις των τελευταίων ετών.

Η συνύπαρξη της λοίμωξης δε, με τη γρίπη και τους υπόλοιπους αναπνευστικούς ιούς, δημιουργεί ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ», όπως το περιγράφουν οι ίδιοι οι γιατροί, ενώ δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την επιστροφή των παιδιών στα θρανία, καθώς η εικόνα δεν αποκλείεται να επιδεινωθεί.

Ιός Κοξάκι: Οι περιοχές – «επίκεντρα» της έξαρσης

Από τον Νοέμβριο του 2025, έντονη κινητικότητα καταγράφηκε κυρίως στην περιφέρεια. Στη Θεσσαλία -και πιο συγκεκριμένα σε Λάρισα και Βόλο- οι παιδίατροι ανέφεραν ότι δέχονταν δεκάδες κλήσεις καθημερινά για περιστατικά με υψηλό πυρετό και το χαρακτηριστικό εξάνθημα που προκαλεί ο ιός Κοξάκι.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και από την Κρήτη αλλά και την Πάτρα, όπου παρατηρήθηκαν συρροές κρουσμάτων σε προσχολικές μονάδες κυρίως, αναγκάζοντας πολλούς γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι για διάστημα άνω της μίας εβδομάδας.

Τι λένε οι ειδικοί: «Είναι ένα φονικό κοκτέιλ»

Η παιδίατρος και αντιπρόεδρος των Ελευθεροεπαγγλματιών Παιδιάτρων, Άννα Παρδάλη, η οποία παρακολουθεί στενά την επιδημιολογική κίνηση σε όλη την Ελλάδα, προειδοποιεί για τη συνύπαρξη των ιώσεων και τονίζει τη σημασία της εγρήγορσης και της έγκαιρης παρέμβασης:

«Υπάρχει ανησυχία φέτος μεγαλύτερη για τη γρίπη… επειδή συνήθως υπάρχει μία τάση επανάληψης της κατάστασης που συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο. Εκεί ταλαιπωρήθηκαν με ταυτόχρονη παρουσία COVID, γρίπης και RSV, το οποίο είναι φονικό κοκτέιλ. Την ίδια στιγμή, οι αδενοϊοί, ο Κοξάκι και οι εντεροϊοί είναι ήδη εδώ, προκαλώντας πυρετό πολλών ημερών και εξανθήματα», τόνισε.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, ο ιός Κοξάκι φέτος βρίσκει πρόσφορο έδαφος λόγω του «ανοσολογικού κενού» που δημιούργησαν τα προηγούμενα έτη της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και των ήπιων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά διαστήματα, οι οποίες ευνοούν την επιβίωση του ιού.

Τρόπος μετάδοσης: Γιατί εξαπλώνεται τόσο γρήγορα;

Ο ιός Κοξάκι είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και η διασπορά του γίνεται κυρίως μέσω:

στοματικής οδού: από σταγονίδια (βήχας, φτέρνισμα)

από σταγονίδια (βήχας, φτέρνισμα) επαφής : άμεση επαφή με το υγρό των φυσαλίδων του εξανθήματος

: άμεση επαφή με το υγρό των φυσαλίδων του εξανθήματος αντικειμένων : παιχνίδια, πόμολα ή επιφάνειες που έχουν μολυνθεί, καθώς ο ιός είναι ανθεκτικός στο περιβάλλον

: παιχνίδια, πόμολα ή επιφάνειες που έχουν μολυνθεί, καθώς ο ιός είναι ανθεκτικός στο περιβάλλον κοπρανοστοματικής οδού: ιδιαίτερα σημαντικό στις ηλικίες που φορούν πάνες

Τα συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίσουν οι γονείς

Η εγρήγορση των γονιών στην αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι σημαντική, σημειώνουν οι παιδίατροι. Ο ιός Κοξάκι κάνει συνήθως υψηλό πυρετό, ενώ το παιδί εμφανίζει κόπωση, αδυναμία και δυσκολία να επεξεργαστεί την τροφή, λόγω ελκών στο στόμα.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμπτώματα είναι τα εξής:

Πυρετός: Συχνά είναι το πρώτο σύμπτωμα (38-39°C)

Συχνά είναι το πρώτο σύμπτωμα (38-39°C) Πονόλαιμος και ανορεξία: Το παιδί αρνείται να φάει ή να πιει λόγω των επώδυνων ελκών (αφθών) στο στόμα

Το παιδί αρνείται να φάει ή να πιει λόγω των επώδυνων ελκών (αφθών) στο στόμα Εξάνθημα: Μικρές κόκκινες κηλίδες ή φυσαλίδες στις παλάμες, τα πέλματα και μερικές φορές στην περιοχή της πάνας

Ιός Κοξάκι: Οι συστάσεις

Οι οδηγίες των παιδιάτρων είναι σαφείς για τον περιορισμό της έξαρσης. Το παιδί πρέπει να απέχει από το σχολείο και εάν εμφανίσει συμπτώματα πριν από την επανέναρξη των μαθημάτων την ερχόμενη εβδομάδα , καλό θα είναι να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως και συμπώματα και κυρίως οι φυσαλίδες (που ευνοούν τη μετάδοση) και ο πυρετός.

Επίσης, απαιτείται:

Σχολαστικό πλύσιμο χεριών: Μετά από κάθε αλλαγή πάνας ή επαφή με εκκρίσεις

Μετά από κάθε αλλαγή πάνας ή επαφή με εκκρίσεις Απολύμανση επιφανειών: Τακτικός καθαρισμός των κοινόχρηστων παιχνιδιών στους παιδικούς σταθμούς με κατάλληλα αντισηπτικά

Τακτικός καθαρισμός των κοινόχρηστων παιχνιδιών στους παιδικούς σταθμούς με κατάλληλα αντισηπτικά Επαρκής ενυδάτωση: Δίνουμε στο παιδί κρύα υγρά ή τροφές (π.χ. γιαούρτι, ζελέ) που δεν ερεθίζουν τις πληγές στο στόμα

Το «στοίχημα» για τους επόμενους μήνες παραμένει η θωράκιση των παιδιών μέσω του εμβολιασμού για τη γρίπη (για παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών) και τον πνευμονιόκοκκο, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο οργανισμός τους από τη συνύπαρξη άλλων ιών και βακτηρίων, με τον ιό Κοξάκι.

