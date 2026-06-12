Λάρισα: Δεσμεύεται η βίλα της οικογένειας Ρομά με το ελικοδρόμιο – Η αποζημίωση σε θύμα τους

Μία από τις πρώτες ουσιαστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της οικογένειας Ρομά από τη Λάρισα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς θύμα της φερόμενης απάτης με τις «χρυσές λίρες» αποζημιώθηκε πλήρως, λαμβάνοντας πίσω το σύνολο των χρημάτων που είχε καταβάλει.

Μέλος της οικογένειας υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με στενό συγγενικό πρόσωπο της επιχειρηματία από τη Μύκονο Άντζελας Ευαγγελίας Γρυπάρη, επιστρέφοντας το ποσό των 175.000 ευρώ που είχε δοθεί για την υποτιθέμενη αγορά χρυσών λιρών. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης λαμβάνει πίσω ολόκληρο το ποσό που είχε καταβάλει, εξέλιξη που αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα και για άλλους παθόντες που διεκδικούν την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση των θυμάτων σε περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων προβλέπεται από τον θεσμό της ποινικής συνδιαλλαγής και αυτό λειτουργεί ως ελαφρυντικό για τους δράστες που έχουν αποζημιώσει τα θύματά τους.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δράσης της οικογένειας είχε διαδραματίσει η Άντζελα Ευαγγελία Γρυπάρη, η οποία είχε μιλήσει στην εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη οικογένεια Ρομά από τη Θεσσαλία φέρεται να είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο προσέγγισης θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως είχε αναφέρει, τα μέλη της οικογένειας προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ευκαιρίες αγοράς χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοποιώντας ένα πολυεπίπεδο σύστημα γνωριμιών και συστάσεων. Μέσα από τη μαρτυρία της αποτυπώθηκε η δομή της οργάνωσης, οι διακριτοί ρόλοι των εμπλεκομένων και ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να είχε αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη αποζημίωση, η κ. Γρυπάρη δήλωσε:

«Στενός συγγενής μου υπήρξε θύμα αυτής της απάτης και, μετά από μεγάλη προσπάθεια, επιμονή και συντονισμένες ενέργειες με τις αρμόδιες αρχές και τους νομικούς μας εκπροσώπους, αποζημιώθηκε. Το μήνυμά μου προς όλα τα θύματα είναι ξεκάθαρο: μην εγκαταλείπετε τον αγώνα σας. Όποιος επιμένει, συγκεντρώνει στοιχεία και κινείται θεσμικά και νόμιμα, μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Οι έρευνες συνεχίζονται και η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά. Παράλληλα, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία, εφόσον το αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές και η Δικαιοσύνη, μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών προς όφελος των θυμάτων.

Καλώ όσα θύματα δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε ενέργειες ή διαθέτουν πληροφορίες και στοιχεία να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές και τους νομικούς τους συμβούλους. Η επιμονή, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις».

Η βίλα με το ελικοδρόμιο

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας προχωρούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα ακίνητα που αναμένεται να δεσμευθούν από το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται και η πολυσυζητημένη βίλα στη Γιάννουλη Λάρισας, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών λόγω του εντυπωσιακού μεγέθους και των πολυτελών εγκαταστάσεών της.

Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε προκαλέσει αίσθηση κατά τις έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, καθώς στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιδιωτικό ελικοδρόμιο, πολυτελείς διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής. Ενδεικτικό της πολυτέλειας που διαπίστωσαν οι ερευνητές είναι το γυμναστήριο που εντοπίστηκε σε ξεχωριστό χώρο από το κεντρικό οίκημα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο ο εξοπλισμός και η κατασκευή του συγκεκριμένου χώρου φέρεται να κόστισαν περίπου 60.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI» είχε φέρει στο φως παράνομο οπλισμό, χρυσές λίρες και σειρά ακινήτων υψηλής αξίας, τα οποία αποδίδονται σε πρόσωπα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δήλωναν μηδενικά εισοδήματα και εμφανίζονταν ως σκηνίτες.

Οι εξελίξεις γύρω από τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ανοίγουν τον δρόμο ώστε, εφόσον το προβλέψουν οι νόμιμες διαδικασίες και υπάρξουν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις, μέρος της περιουσίας να αξιοποιηθεί για την ικανοποίηση απαιτήσεων θυμάτων που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν από το συγκεκριμένο κύκλωμα.

Φρίξος Δρακοντίδης – protothema.gr