Λάρισα: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για εξαφάνιση ανήλικου, αυτή τη φορά στη Λάρισα.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Ο 14χρονος Αμπντάλα (ον.) Μοχάμεντ (επ.) εξαφανίστηκε την Τετάρτη (11/2) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λάρισα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/02/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντάλα Μοχάμεντ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 60 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και λευκή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

