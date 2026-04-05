Λάρισα: “Καίνε” οι τιμές στο φετινό πασχαλινό τραπέζι – Αυξήσεις σε όλα τα βασικά είδη

“Φωτιά” έχει πάρει το κόστος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού, με τις τιμές στα βασικά προϊόντα να καταγράφουν άνοδο και τα αμνοερίφια να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η αγορά στα αμνοερίφια κινείται ήδη σε υψηλά επίπεδα, με αυξήσεις που φτάνουν έως και τα 5 ευρώ το κιλό σε σχέση με πέρσι.

Για την περιοχή της Λάρισας οι τιμές κυμαίνονται, αυτή την ώρα, μεταξύ 14 έως 16 ευρώ το κιλό.

Οι ανατιμήσεις δεν οφείλονται μόνο στην αυξημένη ζήτηση της περιόδου, αλλά σε βαθύτερες πιέσεις που καταγράφονται στον πρωτογενή τομέα.

Ζωονόσοι, όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός, έχουν μειώσει το ζωικό κεφάλαιο, με δεκάδες χιλιάδες ζώα να βρίσκονται εκτός αγοράς.

Την ίδια ώρα, το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, ενέργειας, καυσίμων και αγροτικών εφοδίων επιβαρύνει σημαντικά τους παραγωγούς.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες περιορίζουν την παραγωγή και οδηγούν αναπόφευκτα σε υψηλότερες τιμές για τον καταναλωτή.

Η ακρίβεια δεν περιορίζεται στο κρέας, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των προϊόντων που συνθέτουν το πασχαλινό τραπέζι, όπως τα οπωροκηπευτικά, τα γλυκά, τα τσουρέκια κ.α.

Η συνολική εικόνα διαμορφώνει ένα πασχαλινό τραπέζι σαφώς ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι.

