Λάρισα: “Κλειδώνει” πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη για το επόμενο εξάμηνο

Τα καύσιμα παραμένουν ένας δυσεπίλυτος «γρίφος» και ένας καθημερινός οικονομικός βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η πίεση αυτή θα συνεχιστεί για τουλάχιστον ένα ακόμη εξάμηνο.

Η τιμή της βενζίνης δεν αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό και οικονομικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Στη Λάρισα, σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,09 ευρώ το λίτρο.

Η συνεχής αύξηση των τιμών επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των οδηγών, των επαγγελματιών και γενικότερα των νοικοκυριών που βασίζονται στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.

Οι βασικοί λόγοι αυτής της ανόδου σχετίζονται με τη διεθνή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τη βαριά φορολογία στα καύσιμα.

Παράλληλα, το αυξημένο κόστος μεταφοράς και ενέργειας έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στα πρατήρια.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από vradini.gr)