Λάρισα: Λουκέτο σε κατάστημα που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη

Στη σφράγιση κέντρου διασκέδασης προχώρησε χθες ο Δήμος Λαρισαίων εκτελώντας απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το κατάστημα σφραγίστηκε για 5 ημέρες (μέχρι και 22 Δεκεμβρίου) με απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοίκησης, Αχ. Κέλλα σε εκτέλεση απόφασης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, μετά και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων, καθώς φέρεται να διέθεσε αλκοόλ σε 17χρονη, η οποία κατέληξε στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η 17χρονη φέρεται να διασκέδαζε με άλλη φίλη της σε κέντρο υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λάρισα, με τις δύο ανήλικες να έχουν καταναλώσει δύο ποτήρια αλκοόλ, ενώ ένα ακόμα τους πρόσφερε οικείο πρόσωπο της δεύτερης 17χρονης.

Ο ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης αρνείται το αδίκημα, σημειώνοντας πως η 17χρονη δεν κατανάλωσε αλκοόλ στο κέντρο ιδιοκτησίας του .

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)