Λάρισα: Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη 

Τον…μισό ποινικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας παραβίασε ένας μεθυσμένος οδηγός στη Λάρισα, ο οποίος συνελήφθη μετά από αστυνομική καταδίωξη.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθη, σήμερα (13-01-2026) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Λάρισας, ο ανωτέρω, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με -3- σταθμευμένα οχήματα, ενώ ακολούθως, αποχώρησε από το σημείο.

Στη συνέχεια, ο δράστης, ακολουθούμενος από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, οδηγούσε επικίνδυνα, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη και κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα κατεύθυνσής του, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε σημείο της πόλης, ενώ, όπως προέκυψε, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα, πρόστιμο ύψους -4.575- ευρώ, αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης για -630- ημέρες και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για -180- ημέρες, ενώ το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.”