Λάρισα: Με υψηλή συμμετοχή οι εξετάσεις στα Πρότυπα – Πάνω από 400 υποψήφιοι μαθητές για 100 θέσεις

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν χθες το μεσημέρι, οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Σχολεία της Λάρισας (Πρότυπο Γυμνάσιο και Πρότυπο Γενικό Λύκειο).

Οι εξετάσεις, που είναι πανελλαδικού χαρακτήρα, με συμμετοχή σημαντικού αριθμού υποψηφίων, πραγματοποιήθηκαν σε τρία Εξεταστικά Κέντρα: Στο Πρότυπο Γυμνάσιο με Πρόεδρο της Επιτροπής την Δ/ντρια του σχολείου κ. Στεργιανή Λιάπη, στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο με Πρόεδρο τον Διευθυντή του σχολείου κ. Χάρη Ανδρεόπουλο, και στο 2ο ΓΕΛ με Πρόεδρο τον Υποδιευθυντή κ. Ιωάννη Μιχαήλ.

Για τις 100 συνολικά διαθέσιμες θέσεις (50 στο Πρότυπο Γυμνάσιο και 50 στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο), οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 400, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών για τα Πρότυπα Σχολεία.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν σε δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και βασικές μαθηματικές έννοιες, όπως αυτές έχουν καλλιεργηθεί στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αντίστοιχα. Η δοκιμασία ήταν ενιαία και περιλάμβανε συνολικά 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (20 στη Γλώσσα και 20 στα Μαθηματικά), με συνολική βαθμολογία 100 μονάδων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, δηλαδή περί τα μέσα Μαΐου. Θα αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), καθώς και στις ιστοσελίδες των σχολείων. Παράλληλα, οι γονείς και κηδεμόνες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή των αιτήσεων.

