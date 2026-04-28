Λάρισα: Νέα Μονάδα Ψυχικής Υγείας για τον αυτισμό με δωρεάν υπηρεσίες

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία 40 νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη δωρεάν φροντίδα για άτομα με αυτισμό, άνοια και Alzheimer σε όλη τη χώρα.

Την προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, υπέγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, που στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στη διασφάλιση της καθολικής, ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές δομές φροντίδας.

Οι νέες μονάδες θα λειτουργούν ως σύγχρονες δομές, παρέχοντας:

• υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας με διευρυμένο ωράριο,

• κατ’ οίκον φροντίδα μέσω κινητών κλιμακίων,

• ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα.

Οι δομές αυτές θα καλύψουν δύο ιδιαίτερα ευάλωτες και αυξανόμενες πληθυσμιακές ομάδες: άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και άτομα με άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές.

Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας σε τοπικό επίπεδο, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο του υπουργείου Υγείας όσο και της κυβέρνησης.

Με την ανάπτυξη των νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, επενδύουμε σε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας, που φέρνει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη και διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω.

Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών που παρέχει ολοκληρωμένες, δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, αλλά και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Η ψυχική υγεία είναι δημόσιο αγαθό και η πολιτεία οφείλει να την προστατεύει και να την ενισχύει με πράξεις».

Ανάπτυξη Μονάδων για Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές

Οι 21 Μονάδες για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές θα αναπτυχθούν στις Περιφερειακές Ενότητες: Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Λάρισας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Ηλείας, Αχαΐας, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κέρκυρας, Αργολίδας, Χίου, Σύρου και Ρεθύμνου.

Ανάπτυξη Μονάδων για Άνοια και Alzheimer

Οι 19 Μονάδες για άτομα με Άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές θα αναπτυχθούν στις Περιφερειακές Ενότητες: Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Φλώρινας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Λευκάδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λέσβου, Κω και Λασιθίου.