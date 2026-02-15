Λάρισα: Νέες μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία – Καλύπτονται 35 θέσεις

Ξεκινά η μεγάλη διαδικασία στελέχωσης των νοσοκομείων, καθώς το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο τη νέα προκήρυξη 2Κ/2026, ανοίγοντας τον δρόμο για 1.696 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας σε φορείς του Υπουργείο Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Μαζί με την προκήρυξη 1Κ/2026, ο συνολικός αριθμός των θέσεων φτάνει τις 2.206.

Τι προβλέπει η προκήρυξη 2Κ/2026

Η προκήρυξη 2Κ/2026 αφορά την πλήρωση:

• 1.696 θέσεων με σειρά προτεραιότητας

• Μόνιμο προσωπικό σε νοσοκομεία και φορείς του υπουργείου Υγείας

• Προσωπικό ΙΔΟΧ τριετούς διάρκειας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι:

• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

(*) Σύμφωνα με την κατανομή στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, τα Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ θα καλυφθούν συνολικά 35 θέσεις.

Τ.Ε. Ραδιολογίας – Ακτινογραφίας / ΓΝΛ (1), ΠΓΝΛ (2), Κ.Υ. Ελασσόνας (1).

Τ.Ε. Μαιευτικής / ΓΝΛ (2), Κ.Υ. Αγιάς (1)

Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών / ΠΓΝΛ (1)

Τ.Ε. Φυσικοθεραπείας / ΓΝΛ (2), ΠΓΝΛ (6)

Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων / ΓΝΛ (1), ΠΓΝΛ (3)

Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας (4), Τομέας Τεμπών (2), Τομέας Φαρσάλων (1)

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων ΠΓΝΛ (1)

Δ.Ε. Θερμαστών ΠΓΝΛ (1)

Δ.Ε. Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ΓΝΛ (4), ΠΓΝΛ (2).