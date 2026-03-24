Λάρισα: Οικογένεια 74χρονου αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του

Στην όμορφη απόφαση, μέσα στο πένθος τους, να δωρίσουν τα όργανα του αγαπημένου συγγενή τους προχώρησε σήμερα οικογένεια στην περιοχή της Λάρισας.

Ο 74χρονος άνδρας εισήχθη στις 18 Μαρτίου στο νοσοκομείο με ενδοκρανιακή αιμορραγία και μετά από πολλές εξετάσεις διαπιστώθηκε σήμερα ο εγκεφαλικός του θάνατος, που ισοδυναμεί με θάνατο όπως λένε οι γιατροί.

Οι συγγενείς του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του και αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο. Έτσι, ομάδα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τη λήψη των οργάνων που μπορούν να μεταμοσχευθούν.

Οι κερατοειδείς και οι νεφροί του 74χρονου πρόκειται να μεταμοσχευθούν σε λήπτες που αναμένουν τα δώρα ζωής.

Μάνια Γκουσιάρη (ertnews.gr)