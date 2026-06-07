Λάρισα: Ο πρώτος «καύσωνας» του καλοκαιριού είναι γεγονός – Που θα φθάσει ο υδράργυρος

Με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη Λάρισα. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος από τις πρωινές ώρες, με τον ήλιο να κυριαρχεί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, δημιουργώντας συνθήκες που παραπέμπουν σε πλήρες καλοκαίρι. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, γεγονός που θα ενισχύσει την αίσθηση της ζέστης κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.