Λάρισα: Πατέρας ασέλγησε στην 4χρονη κόρη του – Σοκαριστικό φωτογραφικό υλικό στη Δικογραφία

To κουβάρι μιας σοκαριστικής υπόθεσης, με φερόμενο ως δράστη έναν 48χρονο κάτοικο Λάρισας και θύμα την 4χρονη κόρη του, θα κληθεί να ξετυλίξει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Τρικάλων.

Ο 48χρονος πατέρας, έγκλειστος σήμερα στις Φυλακές Θεσσαλονίκης (για άλλο αδίκημα) παραπέμπεται στο ΜΟΔ Τρικάλων για τις βαρύτατες αξιόποινες πράξεις των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Η δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του μετά από προκαταρκτική εξέταση, ενώ μετά την απολογία του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Για κάποιες από τις πράξεις του, που αναλυτικά περιγράφονται στο βούλευμα, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες με τη δίκη στο ΜΟΔ Τρικάλων να προσδιορίζεται για τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)