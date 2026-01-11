Λάρισα: “Πρεμιέρα” για τις χειμερινές εκπτώσεις – Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και στη Λάρισα, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για αγορές μετά τις γιορτές.

Η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετό χρόνο για να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές σε πολλά είδη.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πολλά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές 19 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενες ώρες λειτουργίας από 11:00 έως 18:00, για να διευκολύνουν όσους θέλουν να ψωνίσουν χωρίς πίεση χρόνου.

Οι εμπορικοί σύλλογοι και ενώσεις καταναλωτών υπενθυμίζουν ότι οι εκπτώσεις πρέπει να είναι διαφανείς και αληθείς, με την αρχική και τη μειωμένη τιμή να αναγράφονται ξεκάθαρα στις ετικέτες, ώστε οι αγορές να είναι ασφαλείς και συμφέρουσες για όλους.

kosmoslarissa.gr