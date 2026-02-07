Λάρισα: Προφυλακίστηκε “μαϊμού” λογιστής – Συνελήφθη σε ραντεβού-παγίδα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκες χθες, μετά την απολογία του, ένας 22χρονος δήθεν λογιστής ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ, ενώ πήγε σε ραντεβού – παγίδα, προκειμένου να εισπράξει 70.000 ευρώ.

Σε βάρος του 22χρονου από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας ασκήθηκε δίωξη, μεταξύ άλλων, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής κατ’ εξακολούθηση και της απάτης από κοινού και χθες, μετά την απολογία του στον ανακριτή, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ο 22χρονος Ρομά, με τη συμμετοχή άλλων τριών ατόμων, συστήνονταν ως λογιστές, εξαπατώντας στην πραγματικότητα ανυποψίαστους πολίτες, κλέβοντας μετρητά, αλλά και χρυσαφικά.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)