Λάρισα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος μέλος της οικογενειακής «σπείρας με τις χρυσές λίρες»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Λάρισας ο 46χρονος συλληφθείς κατά την δεύτερη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε στη Γιάννουλη Λάρισας την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο 46χρονος είχε συλληφθεί και στο πλαίσιο της πρώτης επιχείρησης της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με «χρυσές λίρες» και εκβιασμούς και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατά την δεύτερη επιχείρηση της ΔΑΟΕ, σε έρευνες που έγιναν στην κατοικία του, εντοπίστηκαν στην αυλή και συγκεκριμένα μέσα σε χώρο ψησταριάς ένα πιστόλι μαζί με φυσίγγια.

Μάλιστα, η επιχείρηση των Αρχών ήταν εκτεταμένη, καθώς χρησιμοποιήθηκε ακόμη και εκσκαφέας, προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά το σύνολο του εξωτερικού χώρου της κατοικίας.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα.