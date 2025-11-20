Λάρισα: “Πυκνώνει” το δίκτυο ανακύκλωσης – Νέοι κάδοι σε κοινόχρηστους χώρους 

Στην τοποθέτηση 84 συστοιχιών χρωματιστών κάδων ανακύκλωσης, σε ισάριθμα σημεία (κοινόχρηστους χώρους) στη Λάρισα προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικτύου ανακύκλωσης, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή.

Πρόκειται για συστοιχίες αποτελούμενες από τρεις κάδους, με διαφορετικό χρώμα καπακιού, ο καθένας από τους οποίους προορίζεται για την ανακύκλωση συγκεκριμένου υλικού. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πλαίσιο, ενίσχυσης της διαλογής στην πηγή, ολοκληρώνεται η τοποθέτηση χρωματιστών κάδων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και στις σχολικές μονάδες -συνολικά 80- του Δήμου Λαρισαίων.

Η τοποθέτηση των χρωματιστών κάδων σε κοινόχρηστους χώρους έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έχουν τοποθετηθεί συστοιχίες στο Κολυμβητήριο (Νέα Πολιτεία), στη συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Κύπρου, καθώς και επί της οδού Παπαναστασίου (έναντι του Δημαρχείου) και θα επεκταθεί, σταδιακά, στις γειτονιές και τα κεντρικά σημεία.

Ενεργοποίηση και συμμετοχή

Να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση των νέων κάδων είχε εξαγγελθεί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, παράλληλα με τη δημιουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης, σε εννέα σημεία στην πόλη της Λάρισας, που βρίσκονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης και σύντομα θα είναι διαθέσιμες στο κοινό.

«Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της τοπικής κοινωνίας, ώστε οι συμπολίτες μας να συμμετέχουν συνειδητά και ενεργά στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας. Μικροί και μεγάλοι, οφείλουμε να υιοθετήσουμε μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον και την πόλη. Καλούμε όλους τους πολίτες, να αγκαλιάσουν και αυτή την πρωτοβουλία, όπως έχει γίνει με τους κάδους συλλογής ιματισμού, τους “πορτοκαλί” κάδους για τα χρησιμοποιημένα έλαια, αλλά και την πρωτοβουλία για τη συλλογή υπολειμμάτων κλαδέματος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ.Δημήτρης Λεωνιδάκης.

Πώς χρησιμοποιούνται οι χρωματιστοί κάδοι

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η ανάκτηση καθαρότερων υλικών μέσω της διαδικασίας Διαλογής στην Πηγή. Γι’ αυτό και η σωστή χρήση των συγκεκριμένων κάδων από τους πολίτες είναι κομβικής σημασίας:

Κίτρινος κάδος για χαρτί-χαρτόνι: χαρτί εκτύπωσης, εφημερίδες, φυλλάδια, περιοδικά, βιβλία κ.λπ. και χάρτινες/χαρτονένιες συσκευασίες

Πορτοκαλί κάδος για πλαστικό: πλαστικές συσκευασίες, δηλαδή μπουκάλια, κεσεδάκια, σακούλες κ.λπ., σελοφάν

Κόκκινος κάδος για αλουμίνιο-λευκοσίδηρο: κουτάκια αλουμινίου, κονσέρβες από λευκοσίδηρο

Η απόρριψη των υλικών στους παραπάνω κάδους γίνεται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τον μπλε κάδο, δηλαδή καθαρά και άδεια υλικά, χωρίς υπολείμματα περιεχομένων υλικών. Με την ενίσχυση της πρακτικής ανακύκλωσης, μειώνονται τα αστικά απορρίμματα που οδηγούνται προς ταφή, κάτι που συνεπάγεται μείωση του κόστους ταφής που καλείται να πληρώσει ο Δήμος.