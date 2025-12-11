Λάρισα: Πόλος έλξης χριστουγεννιάτικες αγορές, παγοδρόμιο και καρουζέλ (φωτο)

Με συναυλίες, παραστάσεις αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων για τα φετινά Χριστούγεννα και τη φετινή Πρωτοχρονιά.

Πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους είναι οι χριστουγεννιάτικες αγορές, σε Κεντρική και πλατεία Ταχυδρομείου -στη δεύτερη, λειτουργεί και παγοδρόμιο, καρουζέλ, όπως και τρενάκι για τα παιδιά- και ήδη, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου που πραγματοποιούν απογευματινές γιορτινές βόλτες στο κέντρο της Λάρισας.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα περιφέρεται από νωρίς στους δρόμους της Λάρισας, με κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Το απόγευμα της παραμονής, περίπου στις 6, στην Κεντρική πλατεία η Μικτή Χορωδία Μουσικού Συλλόγου Λάρισας μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας Junior θα δώσουν μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία, ενώ θα ακολουθήσει το εντυπωσιακό, φαντασμαγορικό γιορτινό drone show, στον ουρανό της πόλης.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο κέντρο της Λάρισας, στις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένους, Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για τις επόμενες ημέρες:

Πέμπτη 11.12

· Ο Καραγκιόζης Μαέστρος – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής ΔΩΛ

19.00 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

· “Το πολικό εξπρές” – Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

19.00 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Παρασκευή 12.12

· Thessaly Choir Festival – Workshops με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο InDonnation – Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Σάββατο 13.12

· “Χριστούγεννα χωρίς εξαρτήσεις” – Εκδήλωση – μουσική παράσταση Δ/νσης Β’θμιας Εκπαίδευσης & Δ/νσης Παιδείας Δήμου Λαρισαίων

19.00 – Κεντρική Πλατεία

· Εκδήλωση Μουσείου Σιτηρών & Αλεύρων: “Οι τροφές του Δωδεκαημέρου. Συμβολισμοί και τελετουργία, μνήμη και πολιτισμική κληρονομιά” – Ομιλία Ευάγγελου Καραμανέ, Δ/ντή Κέντρου Ερευνών Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

19.00 – Αμφιθέατρο Μύλου του Παππά

· “Τραπέζι γεμάτο μνήμες” – Εγκαίνια περιοδικής μίνι έκθεσης, με τη συμμετοχή της Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής ΔΩΛ

20.00 – Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων

· Thessaly Choir Festival – Workshops με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο InDonnation – Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Κυριακή 14.12

· “Φτιάχνοντας το δικό μου χριστόψωμο” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά, σε συνεργασία με τη Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Λάρισας (Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

11.30 – Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων

· Thessaly Choir Festival – Workshops με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο InDonnation – Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

11.30 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

· “Κάλαντα από όλη την Ελλάδα” – Με το Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία

12.00 – Πεζόδρομος Κούμα & Ρούζβελτ

Τρίτη 16.12

· “Χριστουγεννιάτικα Μελωδήματα” – Μουσική Εκδήλωση Χορωδίας “Θεσσαλοί Μελωδοί”

18.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τετάρτη 17.12

· “Τα Χριστούγεννα της Σοφίας και του Νικόλα” – Μουσική παράσταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Η Μουσική ως Τέχνη” για παιδιά, βασισμένη στο μουσικό έργο Children’s Album του Π. Ι. Τσαϊκόφσκι και το ομώνυμο παραμύθι της Ολυμπίας Τσαγιάννη

10.00 & 11.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

· Χριστουγεννιάτικη Μουσική Παράσταση για παιδιά – Με τον Σύλλογο Μουσικής και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης Λάρισας

18.00 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

· Εορταστική Συναυλία ντουέτου Κ. Πάλλη & Γ. Αστρίτη

19.30 – Πεζόδρομος Κούμα & Ασκληπιού

Πέμπτη 18.12

· “Τα Χριστούγεννα της Σοφίας και του Νικόλα” – Μουσική παράσταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Η Μουσική ως Τέχνη” για παιδιά, βασισμένη στο μουσικό έργο Children’s Album του Π. Ι. Τσαϊκόφσκι και το ομώνυμο παραμύθι της Ολυμπίας Τσαγιάννη

10.00 & 11.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Παρασκευή 19.12

· Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μαθητών Λεσχών Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

17.30 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Σάββατο 20.12

· “Χριστουγεννιάτικος Περιοδεύων ΚομιξοΘίασος” – σε συνεργασία με το Project Ιππόκαμπος

11.00 – Κεντρική Πλατεία

· Παιδικό Χοροθέατρο MOS Χριστουγεννιάτικο παραμύθι “Ο Πι και ο Φι”

17.30 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

· Εορταστική Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

· Πρεμιέρα Θεσσαλικού Θεάτρου με το έργο “Ο Μισάνθρωπος” του Μολιέρου

Θέατρο “Κώστας Τσιάνος” (Μύλος του Παππά)

Κυριακή 21.12

· “Χριστουγεννιάτικος Περιοδεύων ΚομιξοΘίασος” – σε συνεργασία με το Project Ιππόκαμπος

11.00 – Κεντρική Πλατεία

· “Φτιάχνοντας το δικό μου χριστόψωμο” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γιαγιάδες, παππούδες και εγγόνια, σε συνεργασία με τη Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Λάρισας (Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

11.30 – Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων

· Event στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας με τη Φιλαρμονική Δήμου Λαρισαίων

12.00 – Στην οδό Κούμα, Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

· “Η Καλώ, η Μπάμπω και ο Καλικάντζαρος Πρασίδας” – Πρεμιέρα Κουκλοθεατρικής Παράστασης από τον Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

12.00 & 18.00 – Μύλος του Παππά

· Εορταστική Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας

20:30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Δευτέρα 22.12

· “Παραδοσιακές μελωδίες και βήματα αγάπης περιμένοντας τα Χριστούγεννα” – Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εκδήλωση από τη Δ/νση Β’θμιας Εκπαίδευσης, τον Δήμο Λαρισαίων & το ΕΑΚ Λάρισας

11:00 Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης

· “A Ceremony of Carols” – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Παιδικής Χορωδίας & Συνόλου Καθηγητών ΔΩΛ

20:30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τρίτη 23.12

· Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μαθητών Λεσχών Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων τμήματα κιθάρας-αρμόνιου

19:00 – Τμήμα Παιδικής Βιβλιοθήκης (3ος όροφος – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο)

· Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Flashback Group

19:00 – Πεζόδρομος Παπακυριαζή & Μ. Αλεξάνδρου

Τετάρτη 24.12

· Κάλαντα από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

Από το πρωί, στους δρόμους της πόλης

· Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου Λάρισας με τη Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας Junior

18.00 – Κεντρική Πλατεία

· Drone Show – Φαντασμαγορικό υπερθέαμα στον ουρανό της πόλης, αμέσως μετά τη χριστουγεννιάτικη συναυλία

Σάββατο 27.12

· “Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Κυριακή 28.12

· Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων

· “Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Δευτέρα 29.12

· “Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες” – Εορταστική Συναυλία Συνόλου Πνευστών

13.00 Στοά Δημάρχου Αστεριάδη (Κούμα & Παναγούλη)

· “Να τα πούμε;” Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας ΔΩΛ

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τρίτη 30.12

· Κάλαντα από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής

12.30 – Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

· Εορταστική Συναυλία Μουσικού Σχήματος “Ανέλιξη”

13.00 – Φρίξου & Δευκαλίωνος

· Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση του Δήμου Λαρισαίων

Στο κέντρο της πόλης (από το απόγευμα)

Τετάρτη 31.12

· Κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

Από το πρωί, στο κέντρο της πόλης

· Μεγάλη συναυλία με τον Δώρο Δημοσθένους – Υποδοχή Νέου Έτους

23:00 – Κεντρική Πλατεία

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ σε Κεντρική και πλατεία Ταχυδρομείου

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Κεντρική πλατεία (πρωί – απόγευμα)

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ταχυδρομείου (πρωί-απόγευμα), με παγοδρόμιο, καρουζέλ και τρενάκι (για μικρά παιδιά)

Από τις 7 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου

Σπίτι του Άη Βασίλη- Υποδέχεται μικρούς και μεγάλους τα Σαββατοκύριακα των γιορτών

Santa Truck – Περιοδείες στις γειτονιές και συνοικίες της Λάρισας

Περιοδείες με ξωτικά και Άη Βασίλη

Από τις 21 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Ευχές, δεντροστολίσματα και η γιορτή αρχίζει… Χριστούγεννα μυρίζει!» – Γνωριμία με τα έθιμα και την ελληνική χριστουγεννιάτικη παράδοση

Διάρκεια:

15/12/2025 – 19/12/2026 (10:00 πμ –12:30 μμ, κατόπιν προσυνεννόησης με το Μουσείο)

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ & ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ

«Χάρισε Τέχνη φέτος τα Χριστούγεννα!» – Bazaar βιβλίων τέχνης

Σε μια συνεργασία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

Διάρκεια:

Ως τις 7/01/2026

Χώροι διεξαγωγής:

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα και Μύλος του Παππά